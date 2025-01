Wanneer je ergens wilt eten check je natuurlijk eerst de reviews op Google Maps. Maar zijn deze Google Reviews nog betrouwbaar? Eigenlijk niet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Reviews zijn niet betrouwbaar (en dit is waarom)

Ben je van plan om te gaan eten bij een restaurant waar je nog nooit bent geweest? Dan duik je vaak eerst in de reviews van Google Maps op je iPhone. Dat is simpelweg de snelste manier om een goede indruk te krijgen van het eettentje waar je heen wilt.

Toch moet je niet alles zomaar geloven wat er online te lezen is. Net als alle informatie op internet zijn ook Google Reviews niet altijd betrouwbaar. Zo worden er tegenwoordig zelfs reviews ingekocht. In de onderstaande video gaat het kanaal ‘Honest Guide’ hier verder op in.

Neppe Google Reviews kopen: heel goedkoop

Het filmpje laat onder andere zien hoe goedkoop het is om een berg met (neppe) reviews te kopen. Tijdens het onderzoek wist het YouTube-kanaal de contactgegevens te achterhalen van een schrijver van nepreviews. In dit geval was het een jongen uit Pakistan.

Als test liet hij hem verschillende reviews schrijven voor een lamp op een brug in Praag. Onzin eigenlijk, maar het kanaal wilt geen nepreviews voor echte restaurants laten schrijven. Voor de reviews betaalde hij 40 dollar en hiervoor kreeg hij 40 reviews. De ‘schrijver’ gaf wel aan dat de prijs nog verder omlaag kon als je meer reviews wilde.

Om de reviews te maken gebruikte hij AI. Voor de profielfoto’s werd wederom AI gebruikt en verschillende stockfoto’s. Ook had de review-schrijver toegang tot verschillende echte accounts.

Zo kun je neppe Google Reviews herkennen

De gekochte, neppe reviews zijn makkelijk te herkennen. Want een opmerking over het eten is natuurlijk raar bij een lamp. Maar hoe herken je dan neppe reviews bij echte restaurants?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om eerlijk te zijn blijft dat lastig, maar als je even goed leest en de tijd neemt kun je ze er wel uitpikken. Met een enkele neppe review is het lastig, maar als er meerdere reviews zijn zit er meestal een patroon in. Zo is in de video te zien dat elke neppe review een enkele letter als tussenvoegsel heeft. Ook zijn de namen vaak opvallend eenvoudig.

Bij andere neppe reviews is de opbouw van de tekst altijd hetzelfde. De tekst begint met een paar positieve punten en eindigt dan altijd met een negatief punt.

Volgens de video is 10 procent van elke review die je vindt nep. Dat betekent ook dat sommige restaurants helemaal géén neppe reviews hebben, en sommige alleen maar.

Daarnaast is het verstandig om de reviews te lezen die geen 4 of 5 sterren geven. Check verder ook altijd de foto’s bij de reviews voor een betere indruk. Erg negatieve reviews zijn vaak overdreven negatief en dat maakt ook deze Google Reviews minder betrouwbaar. Maar je kunt ze gebruiken, zolang je ze maar met een korreltje zout neemt.