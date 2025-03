Google lost grote problemen bij Chromecast op: dit moet jij doen

Goed nieuws als je problemen had met je Chromecast, want Google heeft de problemen bij het apparaatje opgelost. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen bij Google Chromecast

Heb jij een Chromecast Audio of tweede generatie van de Google Chromecast? Dan is de kans groot dat je het apparaatje de laatste dagen niet hebt kunnen gebruiken. Door problemen was het niet mogelijk om met de Chromecast Audio of tweede generatie van de Google Chromecast te verbinden. Het toestel gaf een foutmelding, die werd veroorzaakt door een verlopen certificaat bij de Chromecast (Audio).

De tweede generatie Chromecast en de Chromecast Audio beschikten beide over een certificaat dat voor tien jaar geldig was. Het is in 2025 tien jaar geleden dat de toestellen zijn uitgebracht, waardoor het certificaat automatisch verlopen was. Dit zorgde voor een storing bij de Chromecasts, waardoor streamen niet meer mogelijk is. Google heeft nu aangegeven dat de problemen bij de Chromecast en de Chromecast Audio zijn opgelost.

Storing verholpen

Google bevestigde op 13 maart al dat er problemen waren met de Chromecast Audio en de tweede generatie van de Google Chromecast. In een mail gaf het bedrijf aan op de hoogte te zijn van de problemen en te werken aan een oplossing. Die oplossing is er nu, want Google heeft een nieuwe mail verzonden waarin wordt gesteld dat de Chromecasts weer naar behoren werken. Zowel de Chromecast Audio als tweede generatie van de Chromecast zijn weer te gebruiken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als gebruiker hoef je volgens Google niks te doen, de Chromecasts zouden vanzelf weer moeten functioneren. Heb je de Chromecast Audio of de tweede generatie van de Chromecast teruggezet naar de fabrieksinstellingen? Dan moet je wél actie ondernemen volgens Google. In dat geval moet je de Google Home-app bijwerken naar de nieuwste versie, dat is versie 3.30.106 bij iOS. Na het installeren van de update kun je de Chromecast Audio en tweede generatie Chromecast opnieuw instellen.

Firmware van de Chromecast

Goed nieuws dus als jouw Chromecast niet meer naar behoren werkte, want die problemen zijn nu verholpen volgens Google. Is de nieuwe versie van de Google Home-app nog niet beschikbaar op je iPhone of iPad? Dan moet je nog even wachten, want het duurt doorgaans een aantal dagen voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Volgens Google kan het uitrollen van de app een paar dagen in beslag nemen.

Google Home Google 8.6 (59.427 reviews) Gratis via App Store via App Store

Nog even geduld dus, want het kan even duren voordat je de nieuwste versie van de Google Home-app kunt installeren. De Chromecast Audio en tweede generatie van de Chromecast installeren de nieuwe firmware overigens automatisch, daarvoor hoef je niks te doen. Wil je weten of jouw Chromecast al is bijgewerkt? Ga dan naar de Google Home-app en tik op de Chromecast. Kies voor ‘Apparaatgegevens’ en controleer onderaan op welke firmware het toestel draait. Hier zie je wat de recentste firmwareversies van alle Chromecasts zijn.