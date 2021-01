Google omzeilt App Store-privacylabels door apps al weken niet te updaten

Sinds 8 december zijn alle iOS-apps verplicht om Apples privacylabels te gebruiken. Maar van YouTube tot Google Maps en Gmail: bij alle grote Google-apps zijn ze nog nergens te bekennen. Hoe kan dat?

Google omzeilt verplichte privacylabels in App Store

Eind vorig jaar voerde Apple een grote verandering door in de App Store: voortaan moest iedere nieuwe app of app-update voorzien zijn van privacylabels. Deze labels laten gebruikers zien welke data een app gebruikt en nodig heeft. Daarvoor worden eenduidige icoontjes en heldere uitleg gebruikt: een soort Kijkwijzer, maar dan voor de App Store.

Veel apps hebben sinds 8 december een update ingediend van hun app(s) en voldoen nu aan deze nieuwe App Store-regel. Ook Facebook ging na een kort protest over WhatsApp alsnog akkoord. De enige grote partij die opvallend genoeg nog niet meedoet is Google.

Google heeft al zijn grootste apps sinds 7 december niet meer bijgewerkt. Gmail, Google Maps, Google Chrome, YouTube, de Google-app, Hangouts, Google Meet, Google News, Gboard en nog veel meer Google-apps laten deze informatie niet zien. Extra opvallend zijn Google Translate en Google Authenticator: twee Google-apps die de labels wel gebruiken maar recentelijk niet zijn bijgewerkt.

Waar wacht Google op?

Op 5 januari liet Google aan TechCrunch weten ‘die week of de week erna’ de updates door te voeren. Een reden voor de vertraging werd niet gegeven. En dat is opvallend, want Google werkt zowel op iOS als Android zijn apps regelmatig bij. Hoewel de Android-versies gewoon updates hebben gekregen in januari, blijft het op iOS stil.

Omdat Google geen verklaring voor het gebrek aan updates en privacylabels geeft, kan er enkel worden gespeculeerd over de achterliggende reden. Zo zijn er sommigen die vermoeden dat Google de negatieve respons op de privacylabels niet wil krijgen, iets waar Facebook ook mee te maken kreeg.

Apple introduceerde de privacylabels tegelijk met iOS 14.3. Het bedrijf zegt er een duidelijke reden voor te hebben: transparante informatie aan gebruikers geven, zodat ze goed geïnformeerd zelf kunnen beslissen of ze een app wel of niet willen installeren.