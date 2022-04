Google smartwatch: Pixel Watch – dit zijn de verschillen met Apple Watch

Er zijn steeds meer geruchten over de smartwatch van Google. Maar wat zijn eigenlijk de (uiterlijke) verschillen tussen de gelekte Google Pixel Watch en de Apple Watch? iPhoned vertelt het je!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Watch: verschillen met de Apple Watch

Er zijn onlangs meerdere foto’s gelekt waarop de nieuwe smartwatch van Google (de Pixel Watch) te zien is. We kunnen nog niet veel zeggen over de werking, want de bron die de foto’s lekte kreeg het apparaatje niet aan de praat. Waarschijnlijk gaat het nog om een prototype voor intern gebruik waarop nog geen software is geïnstalleerd. Het is echter wel mogelijk om de uiterlijke verschillen eens onder de loep te nemen.

Google Pixel Watch: uiterlijk

Het eerste dat opvalt is de vorm van de Pixel Watch. In tegenstelling tot de rechthoekige vorm van de Apple Watch, heeft de smartwatch van google een ronde vorm. Dit is meer in lijn van klassieke horloges. Ook smartwatches als bijvoorbeeld de Galaxy Watch S4 van Samsung hebben deze ronde vorm.

Net als de Apple Watch is de Google Pixel Watch wel wat aan de dikke kant. Waarschijnlijk door de sensoren in de behuizing. We denken dat je Pixel Watch op dezelfde manier moet opladen als bij Apple, door hem op een lader te leggen. Helaas is nog niet bekend hoe deze lader eruit komt te zien.

Verder zie je aan de zijkant ook een draaiknop, die bij de Apple Watch een Digital Crown (of digitale kroon) heet. Daarnaast zit een enkele knop, net als bij de smartwatch van Apple. Het is niet zeker of de Google Pixel Watch misschien nog meer knoppen heeft.

Google Pixel Watch bandjes

Ook bij de bandjes zijn er wat overeenkomsten te vinden. De sluiting heeft wel wat weg van de siliconen Apple-bandjes. Daarnaast heeft Google ook een speciale aansluiting voor de bandjes gemaakt. Dit betekent dat je net als bij de Apple Watch geen standaardbandjes kunt gebruiken, tenzij er misschien een verloopstukje beschikbaar komt.

Op dezelfde manier gelekt als bij de iPhone 4

Of de Google Pixel Watch er uiteindelijk echt zo uit komt te zien blijft nog even afwachten. We weten ook niet of je de Pixel Watch straks misschien kunt gebruiken met je iPhone. In het verleden kon de Samsung Gear S3 bijvoorbeeld wel gebruikt worden met Apple-toestellen.

Het prototype van het horloge is in een restaurant in Amerika gevonden. Bij prototypes van Apple is dit ook al eens gebeurd. Apple-werknemer Gray Powell had jaren geleden per ongeluk zijn prototype iPhone 4 in een restaurant vergeten. Dit toestel was weliswaar vermomd als iPhone 3GS, maar al snel kwam aan het licht dat het een nieuwe iPhone van Apple betrof.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over Apple? Houd dan deze website goed in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!