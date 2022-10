Google Pixel Watch vs Apple Watch Series 8: is rond beter?

Google heeft onlangs de Pixel Watch gepresenteerd, een smartwatch met een rond scherm en veel gezondheidsfeatures. Een mooi moment om de functies van de Google Pixel Watch te vergelijken met de Apple Watch Series 8!

Verschillende vormen

Het allereerste dat opvalt als je de Google Pixel Watch vergelijkt met de Apple Watch Series 8, is het ronde scherm van de Pixel. Hoewel het een prima scherm is, heeft het door de ronde vorm wel relatief dikke randen. In de praktijk valt dit nauwelijks op dankzij de donkere gebruikersinterface van de Pixel, waarbij zwart ook echt zwart is.

Apple kiest al sinds de eerste Apple Watch voor een rechthoekig ontwerp en is er in de jaren daarna in geslaagd om de randen om het scherm steeds dunner te maken. Zodoende past er steeds meer informatie op het scherm. Het ronde scherm van de Pixel werkt op zich prima, maar meldingen die binnenkomen zijn wel rechthoekig. Dat past dus net niet helemaal lekker.

Verschillende formaten

In vergelijking met de Apple Watch Series 8 voelt de Google Pixel Watch klein aan en dat kan voor sommige mensen een pluspunt zijn. Het komt enerzijds door de ronde vorm, anderzijds doordat de diameter iets kleiner is.

De standaard Apple Watch Series 8 heeft een diameter van 44 mm, de Google Pixel Watch blijft steken op 41 mm. De kleinere versie van de Apple Watch Series 8 (ook 41 mm) komt qua grootte dus wat meer overeen.

Vergelijkbare kroonwielen en bandjes

Beide smartwatches hebben een kroonwiel (de Digital Crown bij Apple) aan de zijkant met nagenoeg dezelfde functies. Je kunt ze onder meer gebruiken om door menu’s te scrollen. Ook de bandjes van de smartwatches zijn erg vergelijkbaar. Je klikt ze ook op dezelfde manier vast.

Vergelijkbare gezondheidsfeatures

Google heeft een aantal features van Fitbit geïntegreerd en dat zorgt ervoor dat de gezondheidsfeatures van beide smartwatches erg overeenkomen. Zo is er een hartslagsensor aanwezig, een ECG-functie en ondersteunt de Pixel zo’n 40 soorten trainingen. Verder zit er slaap-tracking op de Pixel en wordt er later dit jaar nog valdetectie toegevoegd. De Pixel Watch is overigens net als de Apple Watch waterdicht tot 50 meter.

Enige verschil met de Apple Watch Series 8 is dat er geen temperatuursensor in de Pixel zit. Deze sensor is voor de Apple Watch overigens ook nieuw in de Series 8. Een sensor die de hoeveelheid zuurstof in je bloed meet zit er wel in, maar is op dit moment niet geactiveerd. Een nadeel is wel dat je voor sommige features op de Pixel Watch een Fitbit Premium-abonnement nodig hebt.

Verschillende accuduur

De accuduur van de Google Pixel Watch is erg afhankelijk van de functies die je gebruikt. Heb je het always-on scherm aanstaan en gebruik je regelmatig de hartslagmeter? Dan gaat het hard. Maar heb je deze functies uitgeschakeld, dan haal je tot wel 24 uur met één acculading.

Met een Apple Watch Series 8 haal je maximaal zo’n 18 uur op één acculading. Anderzijds is er wel een een speciale ‘low power mode’ (energiebesparingsmodus). Schakel je die in, dan houdt je Watch het maar liefst 36 uur vol.

Niet voor iPhone-gebruikers

De Google Pixel Watch is een heel functionele smartwatch met veel gezondheidsfeatures en een mooi design. De smartwatch is bovendien net iets goedkoper dan de Apple Watch Series 8.

Als iPhone-gebruiker heb je er echter niets aan, want de Google Pixel Watch werkt alleen samen met Android-smartphones. Heb je een iPhone, dan is een Apple Watch dus zonder meer de beste keuze.

