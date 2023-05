Google Pixel Tablet: hier kan zelfs Apple nog wat van leren

De Pixel Tablet is een nieuwe tablet van Google. Op zich niets speciaals, maar deze tablet heeft een toffe feature waar zelfs Apple iets van kan leren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Tablet heeft een hele speciale feature

Google heeft zijn Pixel Tablet officieel gepresenteerd. De tablet is vanaf eind juni in Nederland te koop voor 679 euro. Op zich is de tablet van Google een hele nette tablet voor die prijs: hij heeft veel weg van de iPad 2022 en komt met 8GB RAM en 128GB opslagruimte

Apple iPad 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 515,99 Bekijk beste prijs Refurbished € 536,99 Bekijk beste prijs

Toch heeft deze nieuwe tablet wel een hele speciale feature, waar zelfs Apple nog iets van kan leren. Je krijgt bij deze tablet namelijk een dock. Nou klinkt dat niet zo heel speciaal, maar er is meer aan de hand.

Je kunt de Google Pixel Tablet magnetisch aan deze dock vastklikken. Hiermee maak je van de tablet een soort Google Nest Hub. In de dock zit zelfs een speaker waarmee je beter geluid krijgt dan standaard uit de tablet komt. De dock gebruik je ook om het apparaat op te laden (maar dat kan ook via een usb-c-kabel).

Apple Woning hub

Apple kan hier veel van leren. Want hoe cool zou het niet zijn om je iPad op een HomePod 2023 of de HomePod mini te klikken? En op deze manier je iPad om te toveren in een soort hub voor de Woning-app. Toch is er een lichtpuntje: Apple is er volgens geruchten al mee bezig …

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Helemaal mooi zou zijn als Apple een soort speciale HomePod (mini) mee zou leveren bij een nieuwe iPad. De huidige iPad 2022 heeft een adviesprijs van 589 euro. Een HomePod mini kost gemiddeld zo’n 100 euro. Voor de prijs van een Google’s tablet zou Apple dus prima een soortgelijk product kunnen maken. Wij wachten in ieder geval met spanning af.

Wil je meer weten over de Google Pixel Tablet? Lees dan het onderstaand artikel van AndroidPlanet even door!

Lees meer: Google Pixel Tablet kost 679 euro inclusief dock