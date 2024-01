Er zijn renders gelekt van de Google Pixel 9 (Pro) en op het eerste gezicht lijken ze erg veel op de iPhone. We gaan de toestellen eens nader bekijken. Zijn ze echt elkaars spiegelbeeld?

iPhone-kopie? Nieuwe Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro gelekt

Dat smartphones van verschillende merken behoorlijk op elkaar lijken is geen verrassing. Maar dankzij uitgelekte renders van de Pixel 9 en Pixel 9 Pro weten we nu al dat Google ook flink bij Apple heeft gekeken.

Hierboven zie je de uitgelekte render van de Google Pixel 9. Let je niet teveel op de camera of het Google-logo dan zou je denken dat je een plaatje van de (volgende) iPhone ziet.

Afgeronden hoeken en matte achterkant

Vooral de randen en de vorm lijken veel op die van de iPhone. Als je nog wat beter kijkt zie je natuurlijk wel dat er twee knoppen aan de rechterkant zitten bij de Pixel. Bij de iPhone 15 is dat er maar een. De achterkant lijkt van glas, maar heeft een matte afwerking. Dit is ook vergelijkbaar met de iPhone 15.

Bij de camera achterop is er wel een behoorlijk verschil met de iPhone. Daar vind je bij de Pixel een flinke balk met de camera. En we moeten stiekem toegeven dat we dit camera-eiland ook best wel mooi vinden.

Naast de reguliere Google Pixel 9, zijn er ook renders gelekt van de Pro-versie. De Pro lijkt veel op de reguliere Pixel 9, maar dan wat groter. Vergelijkbaar met de afmetingen van een iPhone 15 Plus of een iPhone 15 Pro Max. Ook hier zijn de overeenkomsten met de iPhone meteen te zien.

Google Pixel 9 (Pro) release

Het is nog even afwachten tot de Google Pixel 9 (Pro) verschijnt. Waarschijnlijk is dat ergens halverwege dit jaar. Maar als de iPhone 16 straks ook geen Dynamic Island meer heeft en alleen maar een klein gaatje voor de camera, lijken de Pixel 9 (Pro) en de iPhone meer op elkaar dan ooit!

