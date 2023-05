Google Pixel 7a vs. iPhone 14: het prijsverschil waard?

Google heeft de Google Pixel 7a officieel aangekondigd. Hoe verhoudt de Google Pixel 7a zich tegenover de iPhone 14? En is hij het prijsverschil waard?

Google lanceert Google Pixel 7a

Google heeft de Google Pixel 7a gelanceerd, de betaalbare versie van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Inmiddels zijn de specificaties van de telefoon duidelijk, evenals het ontwerp van het toestel.

De Google Pixel 7a is één van de concurrenten van de iPhone 14, zeker door de veel gunstigere prijs. Hoe verhouden de telefoons zich verder tot elkaar? Wij zetten een aantal verschillen voor je op een rij.

1. Ontwerp van Pixel 7a en iPhone 14

Het ontwerp van de iPhone 14 verschilt niet veel van eerdere iPhones. De telefoon is opnieuw voorzien van een notch en heeft geen homeknop. Verder ziet de iPhone 14 er net iets strakker uit door de dunner schermrand en iets rondere hoeken. De iPhone 14 is voorzien van een glazen achterkant en is te koop in de kleuren middernacht, sterrenlicht (wit), rood, blauw, paars en geel.

De Google Pixel 7a heeft juist een compleet ander ontwerp. Zo zit er een opvallende camera-balk op de rug van de smartphone. De achterkant van de Pixel is gemaakt van plastic met een glimmende afwerking. De balk en het frame hebben juist een matte afwerking. Het toestel is te koop in een viertal kleuren: wit, grijs, blauw en oranje.

2. Scherm en formaat van de toestellen

De iPhone 14 heeft een oled-scherm van 6,1-inch, een hoogte van 14,7 cm, een breedte van 7,2 cm en een dikte van 0,8 cm. Het toestel weegt 172 gram en heeft een scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. In dit scherm is een inkeping te zien, ook wel de notch genoemd. In de notch bevinden zich de TrueDepth-camera voor Face ID en de frontcamera van de iPhone.

De Google Pixel 7a heeft hetzelfde formaat display met een 6,1-inch amoled-scherm. De telefoon is 15,2 cm hoog, 7,3 cm breed, 0,9 cm dik en weegt 193,5 gram. De Pixel 7a heeft geen notch, dus het scherm heeft geen inkeping. Google’s smartphone heeft een betere verversingssnelheid van 90Hz. De Pixel heeft daarnaast een vingerafdrukscanner, maar deze is verwerkt onder het scherm.

Qua scherm doet de Pixel 7a dus niet veel onder voor de iPhone 14. Bovendien heeft de Pixel 7a een always on-scherm, de iPhone 14 moet het zonder die functie doen.

3. Software groot verschil tussen iPhone 14 en Google Pixel 7a

Misschien wel het belangrijkste verschil tussen de Pixel 7a en de iPhone 14 is de software. De iPhone draait op Apple’s iOS 16 en de Pixel 7a op Googles Android 13. Beide besturingssystemen hebben hun eigen voor- en nadelen. Het is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur en gewenning.

Google introduceerde bij Android 12 een compleet nieuw design (Material You) én handige privacyfuncties. Android 13 borduurt hierop voort en voert vooral kleine verbeteringen door. Zo krijg je nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en komen er standaard kleurenthema’s.

Apple focust in iOS 16 meer op het personaliseren van het besturingssysteem. Zo heb je een compleet nieuw toegangsscherm in iOS 16. Belangrijk om te noemen is dat je bij iOS vaak nog jarenlang updates krijgt, met zowel nieuwe functies als beveiligingsupdates. Bij Android ligt het net iets anders, daar krijg je de komende drie jaar lang grote updates. Dit zullen daarna alleen nog beveiligingsupdates zijn.

4. Camera’s van de telefoons

De Google Pixel 7a heeft aan de achterkant twee camera’s, een 64- en een 13-megapixel camera. De tweede camera heeft een wijde kijkhoek, waarmee je makkelijker foto’s maakt van landschappen. Met de Pixel 7a maak je standaard foto’s van 16 megapixel.

De iPhone 14 heeft juist twee 12-megapixelcamera’s aan de achterzijde. Op papier heeft de iPhone dus een slechtere camera, maar hier merk je in praktijk weinig verschil mee. Wél heeft de Pixel 7a meer functies om foto’s te bewerken, zoals de Magic Eraser om objecten te verwijderen.

5. Opslag en processor

De Pixel 7a bevat de Tensor 2-chip, Google’s eigen chip. Er is 8GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag bij de Google Pixel 7a. De iPhone 14 draait juist op de A15 Bionic-chip, een chip van Apple. Bij de iPhone 14 heb je meer keuze wat betreft opslag: de telefoon is beschikbaar met 128 GB, 256 GB of 512 GB. De iPhone 14 heeft standaard 6 GB aan werkgeheugen.

De batterijcapaciteit van de Google Pixel 7a is 4385 mAh, tegenover 3279 mAh bij de iPhone 14. De Pixel 7a gaat volgens Google 24 uur meer, terwijl je met de iPhone 14 ongeveer 20 uur doet. De batterij van de Pixel 7a gaat dus net iets langer mee. Voor meer geheugen moet je wel bij de iPhone 14 zijn.

Is het prijsverschil het waard?

De Google Pixel 7a en de iPhone 14 zijn dus twee compleet verschillende telefoons. De iPhone 14 is een high-end telefoon, terwijl de Google Pixel 7a voor een veel lagere prijs verkocht wordt. Het belangrijkste verschil hierbij is de opslagruimte en het besturingssysteem. Gebruik je de telefoon intensief en heb je veel opslag nodig? Dan is de iPhone 14 de juiste keuze.

Het grote verschil is natuurlijk het besturingssysteem. De Pixel 7a draait op Android 13, de iPhone 14 op iOS. Apple geeft vaak nog jarenlang updates, terwijl dit bij de Pixel 7a maar drie jaar is. De iPhone 14 gaat zo langer mee en krijgt langer nieuwe functies.

De iPhone 14 is op dit moment te koop voor € 860,-, terwijl je de Google Pixel 7a krijgt voor 509 euro. Een flink verschil dus. Het is daarom afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur en je budget welke telefoon je uiteindelijk kiest. Heb je een hoger budget? Dan is de iPhone 14 een goede telefoon voor de lange termijn. Bij een lager budget is de Pixel 7a een prima telefoon.

