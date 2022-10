Google Pixel 7 Pro vs iPhone 14 Pro Max: als twee druppels water?

Google heeft de nieuwe Pixel 7 Pro onthuld: de eerste Pixel-telefoon die ook in Nederland verkocht gaat worden. Hoe verhoudt hij zich tot de iPhone 14 Pro Max? Wij zetten alle verschillen en gelijkenissen op een rij in onze vergelijking.

Google Pixel 7 Pro vs. iPhone 14 Pro Max

De Pixel 7 Pro is Google’s nieuwste top-of-the-line smartphone. Hoewel de Pixel nog nooit in Nederland te koop was – en je dus altijd met een omweg de Pixel moest aanschaffen in het buitenland – komt daar dit jaar verandering in.

Maar met zo’n grote nieuwe speler op de Nederlandse markt, is de belangrijkste vraag wat hij precies toevoegt ten opzichte van de concurrentie. En welke concurrentie is er nou belangrijker dan de iPhone? Daarom zetten we Apple’s huidige toptoestel, de iPhone 14 Pro Max, naast de Pixel 7 Pro. We gaan de belangrijkste specificaties voor je langs.

1. Display

Zowel de iPhone 14 Pro Max als de Pixel 7 Pro hebben een 6,7-inch LTPO OLED-scherm. Hierdoor hebben ze allebei excellent contrast en spetterende kleuren, en ondersteuning voor always-on. Ook hebben beide toestellen een soepele verversingssnelheid tot 120 hertz.

De iPhone loopt nog wat voor op het vlak van helderheid. Die haalt tot 2000 nits, terwijl de Pixel 7 Pro blijft hangen op 1500 nits. Daar ga je over het algemeen echter niet veel van merken. Ook niet echt merkbaar is de betere scherpte van de Pixel 7 Pro: die heeft een resolutie van 512 pixels per inch, en de iPhone heeft er 460. Je zult echt met je ogen moeten knijpen om dat verschil te zien.

2. Camera’s

De iPhone 14 Pro Max heeft drie camera’s: een groothoekcamera, ultragroothoekcamera, en een telelens. Nieuw aan de groothoekcamera is dat hij nu een superscherpe 48-megapixel sensor heeft, die pixels per vier bundelt (pixel binning) en zo een erg lichtsterke 12-megapixel foto maakt. De overige twee camera’s blijven hangen op een normale 12-megapixel sensor, evenals de selfiecamera. Laatstgenoemde heeft nu wel voor het eerst autofocus.

De Pixel wint de subtiliteitsprijs.

De Google Pixel 7 Pro heeft ook drie camera’s: een groothoekcamera, ultragroothoekcamera, en een telelens. En als dat je al bekend voorkomt: de groothoekcamera heeft een 50-megapixel sensor die pixels per vier bundelt en … je snapt de rest wel. Wel bijzonder aan de Pixel is dat hij voor de telelens óók gebruikmaakt van pixel binning, omdat deze een scherpere 48-megapixel sensor heeft. De selfiecamera heeft overigens ‘gewoon’ vaste focus.

Werpen we een blik op de mogelijkheden voor filmen, dan zijn er nog meer gelijkenissen te vinden. Beide toestellen ondersteunen 4K filmen met 10-bit HDR, beide toestellen hebben een filmmodus voor een filmische wazige achtergrond, en beide toestellen filmen in slow motion tot 240 beelden per seconde. Ook krijg je bij beide smartphones een speciale stand om superstabiel te filmen bij veel beweging.

3. Chip en werkgeheugen

De iPhone 14 Pro Max heeft een gloednieuwe door Apple zelf ontworpen A16 Bionic-chip, die subtiele snelheidsverbeteringen heeft ten opzichte van de voorgaande A15 Bionic. De belangrijkste verbeteringen zitten in de ISP – de Image Signal Processor – die foto’s met de nieuwe Photonic Engine nog beter kan verwerken dan voorheen.

De Pixel 7 Pro heeft óók een chip die door de fabrikant zelf is ontworpen: de Tensor G2. Deze tweede generatie chip is iets sneller dan zijn voorganger, en is vooral verbeterd op het vlak van … de ISP. Surprise, surprise. Wel heeft de Pixel 7 Pro maar liefst twee keer zoveel werkgeheugen als de iPhone 14 Pro Max: 12 GB vs. 6 GB. Dit komt met name multitasking ten goede.

4. Uitvoeringen en prijzen

De iPhone 14 Pro Max is de duurste iPhone ooit. Hij is beschikbaar met 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag, met een vanafprijs van € 1479. Hij is er in vier kleuren: spacezwart, zilver, goud en dieppaars.

De Pixel 7 Pro is toevallig genoeg ook de duurste Pixel ooit. Hij is beschikbaar met 128 GB, 256 GB of 512 GB opslag, met een vanafprijs van € 899. Ten opzichte van de iPhone een goede deal dus – mits je negeert dat hij op Android draait. Hij is er in drie kleuren: obsidiaan, sneeuw en grijsgroen.

