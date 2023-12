Google Pay komt mogelijk naar de iPhone (en dat is goed nieuws)

Apple is naar verluidt van plan om meerder betalingsmethodes toe te staan, waardoor Google Pay mogelijk naar de iPhone komt. Wij vertellen je waarom dat goed nieuws is!

Apple breidt NFC-technologie uit

Na de overstap naar usb-c en de ondersteuning voor RCS wordt Apple mogelijk opnieuw gedwongen tot een verandering. Volgens de Europese Commissie moet Apple namelijk de technologie achter de NFC-chip openstellen voor derde partijen. Deze chip in iPhones en Apple Watches wordt gebruikt voor betaalmethodes, maar is op dit moment alleen beschikbaar voor Apple Pay.

Dat leidt volgens de Europese Commissie tot een oneerlijke machtspositie voor Apple, want de NFC-chip is nu niet te gebruiken voor andere mobiele betaaldiensten. De technologie achter de chip moet daarom worden opengesteld, zodat andere bedrijven beter kunnen concurreren met Apple Pay. Dat lijkt nu te gebeuren, waardoor Google Pay mogelijk straks ook naar je iPhone komt.

Google Pay komt mogelijk naar de iPhone

Google Pay is de tegenhanger van Apple Pay en is beschikbaar op Android-toestellen. Apple heeft de technologie achter de NFC-chip de afgelopen jaren bewust vergrendeld. Dat deed het bedrijf naar eigen zeggen om de techniek en betaalmethodes veilig te houden. Hierdoor kon Google Pay niet naar de iPhone komen, maar daar komt dus mogelijk verandering in.

Je hebt daardoor straks de keuze uit Apple Pay en Google Pay, dat meerdere voordelen heeft. Zo is Apple Pay op dit moment nog niet bij iedere bank beschikbaar. Meestal ondersteunt een bank in ieder geval Apple Pay of Google Pay, waardoor met beide opties vrijwel iedereen met een iPhone contactloos kan betalen.

Daarnaast ondersteunen nog niet alle pinautomaten op dit moment Apple Pay, zeker in het buitenland. Met Google Pay als optie op je iPhone hoef je straks ook in het buitenland je pinpas niet meer mee te nemen.

Meer veranderingen door de EU

Apple moet met de NFC-chip dus opnieuw aanpassingen doorvoeren door wetgeving van de Europese Unie. Dit zagen we eerder dit jaar al bij de iPhone 15, toen Apple noodgedwongen overstapte naar usb-c. Daarnaast moet het mogelijk worden om apps te downloaden zonder de App Store. Ook dat moet leiden tot een minder dominante positie van Apple en een eerlijkere kans voor kleine ontwikkelaars.

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat derde partijen toegang hebben tot de technologie achter de NFC-chip. Het is de verwachting dat dit volgend jaar gebeurt, maar er is geen precieze datum bekend. Hetzelfde geldt voor het downloaden van apps zonder App Store, ook dat staat voor 2024 op de planning. Wil je meer weten over sideloading? Lees dan hier over de nieuwe manier van apps downloaden.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)?