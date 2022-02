Op zoek naar een betrouwbare VPN-dienst? Google One VPN is nu beschikbaar voor jouw iPhone. Hiermee surf je veiliger én bescherm je je privacy. Er ontbreekt echter een belangrijke functie. Lees in dit artikel meer over deze beschermde verbinding.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

VPN bij Google One’s premium abonnement

Google had het al enige tijd aangekondigd, maar heeft zijn eigen VPN-dienst nu uitgerold voor iOS. Als je graag op je iPhone met een veilige verbinding het internet op wilt, is de Google One VPN een aanrader. De VPN-dienst is een onderdeel van Googles abonnement Google One.

Google One is een alternatief voor Apple’s iCloud, maar dan in het ecosysteem van Google. Hiermee sla je dus online al je mails, foto’s en andere bestanden op voor een tientje per maand. Nu heeft Google dus ook nog een Virtual Private Network (VPN) toegevoegd aan het 2 TB-abonnement (of hoger). Deze lijkt op de Privédoorgifte-functie van iCloud, waar je ongeveer hetzelfde voor neerlegt.

Een VPN puur voor veilig internet

Er ontbreekt echter een belangrijke functie bij de nieuwe VPN service van het Google One-abonnement. De meeste VPN-diensten kunnen ervoor zorgen dat het lijkt dat je uit een ander land komt om zo alle tv-series en films te bekijken die in Nederland niet beschikbaar zijn.

De Google One-VPN heeft deze functie niet. De nadruk van dit virtuele privénetwerk ligt echt op veilig gebruik van het internet. Bang dat Google zelf iets met al die gegevens doet? Daar is geen reden voor, want de VPN van Google One is ‘open source’. Dit betekent dat iedereen de code kan bekijken en controleren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overige functies van Google One VPN

Andere functies van de VPN van Google One zijn onder andere ‘Safe Disconnect’, waarmee internet alleen werkt als de functie is ingeschakeld en ‘App Bypass’. Met laatstgenoemde is het mogelijk om sommige iOS-apps op jouw iPhone wel via de reguliere internetverbinding te gebruiken.

Ben je benieuwd hoe deze service van Google afweegt tegen de vergelijkbare functies van Apple? Bekijk dan onze vergelijking van Google One en iCloud. Ben je op je iPhone gewend aan het design van Apple, maar wel geïnteresseerd in een VPN? Check dan onze artikel over het aanzetten van iCloud’s privédoorgifte.