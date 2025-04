Google gaat dit jaar stoppen met de verkoop van de Google Nest-thermostaten in Europa. Maar kun je de Nest dan nog wel blijven gebruiken?

Google stopt met de verkoop van Nest-thermostaten in Europa

Heb je een Google Nest-thermostaat? Dan moet je even opletten. Google gaat namelijk stoppen met de verkoop van Google Nest-thermostaten in Europa. Sterker nog, het betekent zelfs het einde voor de ondersteuning voor de oudere Google Nest-thermostaten. Dat zegt Google in een onlangs verschenen blogpost.

Als reden geeft de zoekgigant dat de verwarmingssystemen in Europa uniek zijn en uiteenlopende eisen stellen aan de hardware en software. En dat het daardoor lastig is om daar producten voor te maken.

De verandering gaat in op 25 oktober 2025. Als je een thermostaat hebt uit 2011, 2012 of 2014 dan stopt de ondersteuning op die dag. Handig om te weten: in Nederland was de versie uit 2014 de eerste Google Nest die hier officieel beschikbaar kwam. De 2011 en 2012 versie van de Google Nest verschenen in de VS, maar zijn ook (via omwegen) in Europa verkocht.

Als de ondersteuning stopt dan kun je de thermostaat niet meer via de Nest-app (of Google assistent) bedienen. Ook zullen ‘connected features’ niet meer werken. Je moet dan denken aan het automatisch lager zetten van de verwarming als je van huis gaat. Je kunt nog wel handmatig de temperatuur en de schema’s aanpassen op het apparaat zelf.

Voor bezitters van de Google Nest-versies waar de ondersteuning voor gaat stoppen, wijst Google de Europese gebruikers naar de slimme thermostaten van onder andere tado. Die kun je dan met korting kopen, volgens de blogpost. Gebruikers die in aanmerking komen krijgen automatisch een e-mail met meer informatie.

Als je een Google Nest-thermostaat (3e generatie, 2015) of een Google Nest-thermostaat E (2018) hebt, dan is er in Europa voorlopig nog niets aan de hand. Het bedrijf geeft zelf aan dat deze apparaten nog steeds (beveiligings-)updates zullen krijgen. Maar Google kan natuurlijk ook opeens met de ondersteuning van deze Nest-apparaten gaan stoppen in Europa …