Goed nieuws voor scholen, bedrijven en vriendengroepen die Google Meet gebruiken: een grote update voegt een optie toe om tot zestien mensen tegelijk te zien. Ook kun je Meet voortaan terugvinden in Gmail.



Google Meet weergave nu voor 16 personen

Nu veel mensen noodgedwongen thuiszitten, is videobellen populairder dan ooit. Apps als Zoom, FaceTime, Microsoft Teams en Google Meet hebben nog nooit zoveel gebruikers gehad. Niet zo gek dus dat Google zijn best doet om zijn eigen videodienst zo handig mogelijk te maken.

Een update voegt een nieuwe ‘grid view’ toe, waarmee je tot zestien personen tegelijk in beeld kunt zien. Die optie was tot nu toe altijd afwezig en één van de redenen dat mensen overstapten naar Zoom. Overigens spant Zoom nog steeds de kroon op dit gebied: in die app kun je afhankelijk van de kracht van je computer tot 49 personen tegelijk in beeld zien.

Naast deze nieuwe weergave-optie heeft Google Meet nu ook de optie om een enkel tabblad in Google Chrome te presenteren, in plaats van je volledige browser of scherm. Handig om bijvoorbeeld een presentatie of document met je collega’s of klasgenoten te delen.

Low Light Modus en meer op komst

Ook de mobiele app van Google Meet krijgt een update die een nieuwe ‘Low Light-modus’ introduceert. Deze verbetert de kwaliteit van het beeld als je in een donkere ruimte zit. Deze functie komt ook spoedig naar de webversie van Meet.

In een blogpost schrijft Google dat de update geleidelijk wordt uitgerold. Tegen het einde van de week zal de vernieuwde Meet-app voor iedereen beschikbaar zijn. Het kan dus gebeuren dat je de nieuwe functies die we hier besproken hebben nog niet kunt gebruiken.

Wil je in de tussentijd toch zestien personen tegelijk op je scherm zien? Dan raden we aan om de Google Chrome-extensie Grid View te downloaden op je Mac. Deze gratis extensie voor de internetbrowser van Chrome doet eigenlijk precies hetzelfde. Downloaden kan via deze link.

