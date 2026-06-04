Google Maps en Waze zijn ontzettend handig. Maar het is goed om soms even stil te staan wat de apps nog meer doen als je van A naar B rijdt!

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Google Maps én Waze hebben een groot nadeel (dat je moet kennen)

Google Maps en Waze zijn ontzettend handig. Je stapt in de auto, vult je bestemming in en de app vertelt precies waar je heen moet. File op de route? Dan krijg je een alternatieve route. Vertraging? Ook dat zie je meteen.

Maar er zit ook een nadeel aan beide slimme navigatie-apps. Want om zo goed te werken, moeten Google Maps en Waze behoorlijk wat van je weten. Journalist Tim Verheyden vertelde daarover bij Radio 2. Volgens hem verzamelen de apps enorm veel gegevens.

Naast je locatie kunnen de apps je zoekgeschiedenis bewaren, informatie over je routes opslaan en onthouden welke wegen je hebt genomen. Verder worden je naam, je e-mailadres, type telefoon en het besturingssysteem dat je gebruikt opgeslagen. Dat klinkt misschien logisch, maar het zijn stiekem best veel gegevens.

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Bij Waze kun je de gegevens zelf downloaden als je een e-mailadres hebt gekoppeld. Je krijgt dan een Excel-bestand met de ritten van de afgelopen maanden. Daarin staan onder meer de startlocatie, de bestemming, het aantal kilometers, de coördinaten en hoe lang de rit duurde.

Google Maps en Waze hebben echter nóg een nadeel. De verzamelde gegevens worden niet alleen gebruikt om de route beter te maken. Ze kunnen ook gebruikt worden voor advertenties. Google maakt algemene profielen op basis van gedrag, voorkeuren en rijgedrag. Die profielen kunnen dan interessant zijn voor adverteerders.

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Moet je nu meteen in paniek raken? Niet per se. Maar het is wel slim om er zo nu en dan bij stil te staan. Navigatie-apps zijn handig, maar gratis is vrijwel nooit echt gratis.

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