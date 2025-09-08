Google Maps vs TomTom GPS: dit is de betere keuze van de twee!

Google Maps en TomTom GPS zijn navigatie-apps die je van A naar B brengen, maar welke kun je het beste kiezen als je weer in de auto stapt?

Google Maps vs TomTom GPS

TomTom heeft zowel een offline als een online navigatie-app. De offline-versie heet TomTom Go. De online-versie heette tot voor kort TomTom AmiGO en is inmiddels omgedoopt tot TomTom GPS. Een goed moment om deze app eens te vergelijken met Google Maps!

Om te beginnen is de TomTom GPS-app alleen bedoeld voor automobilisten en motorrijders. In elk geval niet voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Google Maps is daarentegen geschikt voor praktisch alle soorten vervoer. Voor deze vergelijking kijken we alleen naar de autofunctie.

Vormgeving van de apps

TomTom GPS is qua uiterlijk flink wat soberder dan Google Maps en lijkt daardoor ook wat meer op Waze. Google Maps laat direct veel meer informatie zien, TomTom GPS toont alleen dat wat nodig is. Wat je fijner vindt, is een kwestie van smaak: sommige mensen vinden de extra informatie prettig, voor anderen leidt het alleen maar af.

Het plannen van routes

Wanneer we dezelfde bestemming op hetzelfde moment bij allebei de apps invoeren, krijgen we soms net wat andere adviezen. Zo weet TomTom GPS een iets snellere route te vinden, die overigens wel bijna 10 kilometer langer is. Daarbij is een gedeelte van de TomTom-route volgens Google Maps afgesloten, waardoor de vraag rijst of die route werkelijk sneller is. De route van Google Maps lijkt ook logischer dan die van TomTom GPS. Overigens is dit eerder uitzondering dan regel, want in veel gevallen geven beide apps dezelfde route.

Waarschuwingen voor flitsers

Zowel TomTom GPS als Google Maps waarschuwen je voor flitsers. Ze worden aangegeven op de kaart en als je geluid aan staat, krijg je ook een audiomelding. Bij Maps heb je niet de mogelijkheid om de waarschuwingen uit te schakelen (je kunt alleen het geluid uitzetten). Bij TomTom GPS kun je de waarschuwingen voor flitsers in de instellingen uitschakelen.

Beide apps zowel geven ook de snelheidslimiet van de weg waarop je rijdt aan, met daarnaast jouw huidige snelheid. Dat is wel zo fijn als je liever niet geflitst wilt worden door de flitspalen die je in beeld ziet.

Afsluitingen

In de TomTom-app zie je direct al in beeld wanneer er afsluitingen in de buurt zijn, bij Google Maps is dat pas het geval wanneer je daadwerkelijk een route hebt gepland. Op het moment dat je vertrekt zie je ze in elk geval in beide apps in beeld en dat is natuurlijk het belangrijkste.

Meldingen

In beide apps is het mogelijk om melding te maken van afsluitingen, verkeersincidenten en dergelijke die je onderweg tegenkomt. Daarvoor gebruik je het driehoekje met het plusje erin. Wanneer je daar op tikt, verschijnt een van de bovenstaande schermen. Tik eenvoudigweg op hetgeen dat je onderweg bent tegengekomen om andere weggebruikers te waarschuwen.

Het systeem met meldingen van gebruikers werkt beter navenant er meer gebruikers zijn. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de apps van TomTom hebben, maar er zouden momenteel maar liefst meer dan een miljard Google Maps-gebruikers zijn. We gaan er dan ook van uit dat het systeem in Google Maps wat beter werkt.

Conclusie: Google Maps vs TomTom GPS