Google Maps vs Flitsmeister: hiermee kun je het beste (niet) navigeren

We vergelijken de apps Google Maps en Flitsmeister om te bepalen welke van deze twee de beste keuze is om in de auto mee te navigeren.
Google Maps vs Flitsmeister
In eerste instantie lijkt dit misschien een vergelijking van appels met peren. Flitsmeister is immers vooral bedoeld voor het melden van flitsers en Google Maps voor navigatie. Inmiddels kunnen beide apps dit echter allebei, dus is een vergelijking tussen de twee toch geen gek idee.
Google Maps
Flitsmeister
Flitsmeister B.V.
Vormgeving
We beginnen direct met een behoorlijk groot verschil tussen de apps en dat is de vormgeving. Flitsmeister is namelijk véél minimalistischer dan Google Maps. Het voordeel daarvan is dat je niet wordt afgeleid door dingen die niet belangrijk zijn. Het voordeel van Google Maps is daarentegen dat je in een oogopslag veel meer informatie kunt zien. Het een is niet beter dan het ander, het ligt er maar aan wat je prettiger vindt.
Routeplanning
Beide apps stippelen dezelfde routes voor je uit, dus wat dat betreft kun je ze zonder meer allebei gebruiken. Google Maps houdt wel direct al rekening met werkzaamheden en vertragingen die je onderweg mogelijk tegenkomt. Vandaar dat bij Google Maps al voor vertrek kunt zien dat dezelfde route wat langer duurt dan bij Flitsmeister. Het verschil is niet groot, maar je weet bij Google Maps dus net iets beter wat je kunt verwachten.
Flitsers
Zoals de naam al doet vermoeden, is Flitsmeister de meester als het gaat om flitsers. Flitsmeister specialiseert zich al jarenlang in flitsmeldingen en verkeersinformatie. De database en community rond mobiele flitsers, vaste camera’s en trajectcontroles is bij Flitsmeister dan ook uitgebreider en actueler. Bij Google Maps is de flitsfunctie nog niet zo gek lang geleden toegevoegd. De functie wordt wel steeds verder uitgebreid, onder andere met data van Waze, maar in de praktijk is Flitsmeister op dit punt nog altijd onverslaanbaar.
Meldingen
Allebei de apps bieden de mogelijkheid om melding te maken van flitsers en gevaren die je onderweg tegenkomt. Bij Flitsmeister heb je wel wat meer mogelijkheden, wat betekent dat je nog steeds heel eenvoudig meer specifieke meldingen kunt maken. Bij Google Maps kies je uit zeven verschillende knoppen, bij Flitsmeister heb je maar liefst veertien mogelijkheden (verdeeld over twee schermen).
Hoewel Google Maps op dit punt ook steeds beter wordt, is Flitsmeister over het algemeen sneller en specifieker in het verwerken van gebruikersmeldingen.
Conclusie: Google Maps vs Flitsmeister
Als we puur kijken naar navigatie, is Google Maps wat ons betreft de beste keuze. Deze app geeft je de meeste informatie en kan (mede dankzij data van Waze) het beste inschatten wat de meest efficiënte route is en hoe lang die waarschijnlijk gaat duren. Daarnaast biedt Google Maps meer extra mogelijkheden, zoals POI’s, tankstations en dergelijke.
Kijken we naar het detecteren van flitsers en het verwerken van gebruikersmeldingen, dan lukt het Google Maps nog altijd niet om Flitsmeister te verslaan. Flitsmeister is hier dan ook voor ontworpen en is er zonder meer het beste in. Welke app je het beste kunt gebruiken, is dus vooral afhankelijk van waarvoor je de app het hardste nodig hebt. Uiteraard kun je ze ook gewoon naast elkaar gebruiken!