Google Maps vs Flitsmeister: hiermee kun je het beste (niet) navigeren

We vergelijken de apps Google Maps en Flitsmeister om te bepalen welke van deze twee de beste keuze is om in de auto mee te navigeren.

Google Maps vs Flitsmeister

In eerste instantie lijkt dit misschien een vergelijking van appels met peren. Flitsmeister is immers vooral bedoeld voor het melden van flitsers en Google Maps voor navigatie. Inmiddels kunnen beide apps dit echter allebei, dus is een vergelijking tussen de twee toch geen gek idee.

Vormgeving

We beginnen direct met een behoorlijk groot verschil tussen de apps en dat is de vormgeving. Flitsmeister is namelijk véél minimalistischer dan Google Maps. Het voordeel daarvan is dat je niet wordt afgeleid door dingen die niet belangrijk zijn. Het voordeel van Google Maps is daarentegen dat je in een oogopslag veel meer informatie kunt zien. Het een is niet beter dan het ander, het ligt er maar aan wat je prettiger vindt.

Routeplanning

Beide apps stippelen dezelfde routes voor je uit, dus wat dat betreft kun je ze zonder meer allebei gebruiken. Google Maps houdt wel direct al rekening met werkzaamheden en vertragingen die je onderweg mogelijk tegenkomt. Vandaar dat bij Google Maps al voor vertrek kunt zien dat dezelfde route wat langer duurt dan bij Flitsmeister. Het verschil is niet groot, maar je weet bij Google Maps dus net iets beter wat je kunt verwachten.

Flitsers

Zoals de naam al doet vermoeden, is Flitsmeister de meester als het gaat om flitsers. Flitsmeister specialiseert zich al jarenlang in flitsmeldingen en verkeersinformatie. De database en community rond mobiele flitsers, vaste camera’s en trajectcontroles is bij Flitsmeister dan ook uitgebreider en actueler. Bij Google Maps is de flitsfunctie nog niet zo gek lang geleden toegevoegd. De functie wordt wel steeds verder uitgebreid, onder andere met data van Waze, maar in de praktijk is Flitsmeister op dit punt nog altijd onverslaanbaar.

Meldingen

Allebei de apps bieden de mogelijkheid om melding te maken van flitsers en gevaren die je onderweg tegenkomt. Bij Flitsmeister heb je wel wat meer mogelijkheden, wat betekent dat je nog steeds heel eenvoudig meer specifieke meldingen kunt maken. Bij Google Maps kies je uit zeven verschillende knoppen, bij Flitsmeister heb je maar liefst veertien mogelijkheden (verdeeld over twee schermen).

Hoewel Google Maps op dit punt ook steeds beter wordt, is Flitsmeister over het algemeen sneller en specifieker in het verwerken van gebruikersmeldingen.

Conclusie: Google Maps vs Flitsmeister