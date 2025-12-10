Google Maps heeft een slimme nieuwe functie (die nu al onmisbaar is)

Google Maps heeft onlangs een slimme nieuwe functie doorgevoerd in de iOS-app waar je waarschijnlijk gelijk al niet meer zonder kunt.

Google Maps heeft een slimme nieuwe functie

De iOS-app van Google Maps heeft de slimme nieuwe functie pas sinds kort. Het kan dus zijn dat je de app eerst nog moet bijwerken voordat de je deze nieuwe functie daadwerkelijk kunt gebruiken. Zoek de app daarvoor op in de App Store en tik op ‘Bijwerken’.

De slimme functie van Google Maps waar we het over hebben, helpt je met onthouden waar je auto staat. De app detecteert voortaan namelijk automatisch waar je jouw auto hebt geparkeerd en slaat die locatie op. Deze locatie wordt dan ook weergegeven met een aangepast pictogram.

Geheel automatisch

De mogelijkheid om een parkeerlocatie op te slaan in Google Maps is zeker niet nieuw. In de loop der jaren heeft dit verschillende vormen aangenomen, waaronder een knop op Android Auto die verschijnt wanneer je een bestemming bereikt. Toch was het tot nu toe nog niet automatisch.

De nieuwe slimme functie in Google Maps zorgt er nu voor dat de app detecteert wanneer je op een locatie hebt geparkeerd. De app slaat deze locatie automatisch op en verwijdert deze pas wanneer je weer gaat rijden. De functie werkt wanneer je in een auto met Google Maps stapt en verbinding maakt met je auto via USB, Bluetooth of CarPlay. Op een supportpagina legt Google het als volgt uit:

“To help you find where you left your car, Maps automatically saves your parking location. It stays saved for 48 hours unless you remove it or start driving.” “Om te helpen jouw auto terug te vinden, slaat Maps automatisch de parkeerlocatie op. Deze blijft 48 uur lang opgeslagen, tenzij je deze verwijdert of weer begint te rijden.”

Alleen op iOS

Op Android moet je jouw parkeerlocatie nog steeds handmatig opslaan en het is ook niet duidelijk wanneer deze automatische optie daar beschikbaar komt. Op iOS bestaat de automatische instelling al een tijdje, maar deze staat nu standaard ingeschakeld.

Het automatisch opslaan van parkeerlocaties is ongeveer een maand geleden verschenen op iOS. Een nieuwere functie die nu beschikbaar is, is dat Google Maps je autopictogram als parkeerpictogram gebruikt. Normaal gesproken is het parkeerpictogram gewoon een ‘P’, maar nu wordt jouw (al dan niet aangepaste) autopictogram daarvoor gebruikt.