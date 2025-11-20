Google Maps krijgt 4 handige nieuwe functies – deze komen eraan

Google heeft 4 nieuwe functies aangekondigd voor de Google Maps-app, waaronder tips op basis van Gemini. We stellen ze alle vier aan je voor.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps krijgt nieuwe functies

Volgens Google zorgen de vier nieuwe functies van Google Maps ervoor dat je tijd bespaart en beter bent voorbereid. Dit zijn de nieuwe functies die Google heeft aangekondigd en die er binnenkort aankomen.

Google Maps Google 9.0 (245.469 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Tips van Gemini

Wanneer je in Maps zoekt naar restaurants, hotels of concertzalen, kun je naar beneden scrollen voor handige tips. Maps doet namelijk onderzoek voor je, met behulp van Gemini. De tips die je krijgt, worden gegeven op basis van recensies en nuttige online informatie. Denk aan de beste manier om te reserveren, wat de geheime menu-items zijn, parkeertips en meer. Je kunt ook op de tips tikken voor meer informatie. Deze eerste van de vier nieuwe functies van Google Maps wordt nu in de VS uitgerold. Het is nog niet bekend wanneer die in Nederland beschikbaar komt.

2. Vernieuwd tabblad ‘Verkennen’

Het tabblad ‘Verkennen’ wordt vernieuwd. Veeg omhoog om trending en populaire restaurants, activiteiten en bezienswaardigheden bij jou in de buurt te zien. Ook is het gemakkelijker om samengestelde lijsten te vinden van betrouwbare bronnen zoals Lonely Planet, zodat je jouw nieuwe favoriete plek kunt ontdekken. Het vernieuwde tabblad Verkennen is een van de vier nieuwe functies van Google Maps en komt deze maand wereldwijd beschikbaar.

3. Plaats reviews onder een andere naam

Google voegt ondersteuning toe voor het delen van recensies zonder je echte naam te gebruiken. Je kunt voortaan een bijnaam en profielfoto kiezen die aan jouw recensies worden gekoppeld. Daarbij controleren de ingebouwde beveiligingen van Google nog steeds op verdachte en valse recensies. Ongeacht de bijnaam die je in het openbaar gebruikt, recensies worden achter de schermen nog steeds gekoppeld aan je Google-account. Deze functie wordt deze maand wereldwijd uitgerold op Android, iOS en desktop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Zoek beschikbare laadpalen

Je kunt voortaan zien hoeveel laadpalen er waarschijnlijk beschikbaar zijn bij aankomst, door gewoon te zoeken naar ‘Laadpalen’. Google gebruikt AI om de historische en realtime beschikbaarheid van laadpalen te analyseren en te voorspellen hoeveel er waarschijnlijk vrij zijn op het moment dat je daar arriveert. Op deze manier kun je wachtrijen vermijden en tijd besparen. Voorspellingen voor de beschikbaarheid van laadpalen is dus ook een van de nieuwe functies van Google Maps en wordt volgende week wereldwijd gelanceerd op Android Auto en auto’s met Google ingebouwd. Wanneer de iOS-app deze update krijgt, is nog niet bekend.

Wil je niets missen van de nieuwe functies van Google Maps en de ontwikkelingen bij Apple, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!