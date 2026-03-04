Google Maps komt met een grote verandering – zo ziet die eruit

De verandering die Google Maps momenteel doorvoert is eigenlijk een nieuw ontwerp van een bestaand element – dit is hoe het eruit gaat zien.

Google Maps komt met een grote verandering

Het element dat dit nieuwe ontwerp krijgt, is het icoontje van de app. Het nieuwe icoontje is echter niet totaal veranderd. Het is nog steeds een speld of pin, maar de vorm is wat moderner geworden. De bovenste ring is aanzienlijk dunner en de binnenste cirkel is een stuk groter geworden.

Het icoontje is dus nog steeds herkenbaar, maar de diagonale scheidingslijnen met twee tinten blauw en het lijntje tussen rood en blauw zijn verdwenen. De kleuren lopen nu veel vloeiender in elkaar over. Dit redesign wordt geïntroduceerd met versie 26.09.5 van de Google Maps-app.

De afgelopen maanden heeft Google Maps een aantal nieuwe Gemini-integraties toegevoegd. De meest opvallende is de conversatiegerichte navigatie die Google Assistant vervangt. Google voegt Gemini ook toe aan Google Lens in Maps, maar die functie is nog niet beschikbaar in Nederland. Door de verandering naar het nieuwe icoontje met kleurverloop voegt Google Maps zich qua uiterlijk bij andere Google-apps zoals Foto’s, Home, Gemini en Zoeken.

Google Maps bijwerken

Om het vernieuwde icoontje op je iPhone te krijgen, moet je waarschijnlijk de app Google Maps eerst bijwerken. Dat doe je als volgt:

Open de app App Store; Tik beneden in de zoekbalk en typ ‘Maps’; In de zoekresultaten tik je op ‘google maps’; Tik op ‘Google Maps’ en dan op ‘Bijwerken’.

Wanneer je nu op zoek gaat naar Google Maps, zul je zien dat de verandering van het icoontje zichtbaar is. Volgens Google bevat de nieuwe release ook diverse bugixes waarmee ze het product verder hebben verbeterd. Hierdoor moet het nog makkelijk zin om nieuwe plaatsen te ontdekken en daar naartoe te navigeren.

