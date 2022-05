Google Maps Immersive View: rondlopen wordt straks mooier (en leuker)

Google heeft weer wat nieuws voor Google Maps in petto. Met Immersive View wordt het rondlopen in Google Maps nog vele malen mooier (en leuker). iPhoned laat zien wat het is.

Google Maps Immersive View

Je weet waarschijnlijk al dat je in Google Maps met behulp van Streetview door de omgeving kunt ‘lopen’. Eigenlijk struin je hiermee door verschillende foto’s die aan elkaar geplakt zijn.

Google Earth (een andere app van Google waarmee je vrijwel elke plek op aarde kunt bezoeken) doet daar nog een schepje bovenop. Je krijgt dan ook driedimensionale gebouwen van de omgeving te zien. Hierdoor lijkt het allemaal nog een stukje realistischer.

Tijdens het jaarlijkse I/O-evenement van Google werd er een nieuwe versie van Google Maps getoond. De gloednieuwe functie Immersive View combineert de gegevens van Google Maps, Google Earth en Street View.

Dit heeft een prachtige wereld als resultaat waarin je kunt rondkijken en -lopen. Deze wereld in de nieuwe Immersive View klopt ook nog eens met de werkelijkheid. Dit maakt het navigeren met Google Maps op je iPhone straks nog makkelijker en mooier. Je ziet immers precies hoe een bepaalde locatie er in werkelijkheid uitziet.

Immersive View straks op vrijwel elke smartphone beschikbaar

Google heeft aangeven dat de nieuwe Immersive View op ‘vrijwel elke smartphone of apparaat’ gaat werken. De functie komt later dit jaar beschikbaar en zal als eerste te zien zijn in de steden Los Angeles, Londen, New York, San Francisco en Tokyo. Andere steden zullen daarna volgen. Wanneer de eerste Nederlandse steden aan de beurt zijn is nog niet bekend.

Apple Kaarten ook te zien in 3D

Ook Apple Kaarten heeft al een een 3D-view waarmee je in de omgeving kunt rondlopen. Het is wel jammer dat er maar een beperkt aantal steden in 3D te zien zijn. Zo heeft bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht wel deze view, maar steden als Nijmegen en Tilburg weer niet. Daarnaast kun je ook bij sommige grote steden in het buitenland de omgeving met de 3D-view bekijken.

