Google Maps brengt regelmatig nieuwe functies uit, maar een onderdeel is hier nog steeds niet beschikbaar. En dat is stiekem best jammer.

Jammer: deze functie van Google Maps is hier nog steeds niet beschikbaar

Google Maps krijgt er wereldwijd steeds meer slimme functies bij, maar in Nederland blijft het op één punt opvallend stil. De integratie met Gemini (Google’s AI-assistent) is hier namelijk nog altijd niet beschikbaar in Google Maps. En dat is zonde, want deze toevoeging kan Maps een stuk en handiger maken.

Dit kun je met Gemini

Gemini in Google Maps werkt heel eenvoudig. Je opent de app en zoekt naar een restaurant, hotel of locatie. Met Gemini krijg je daarna niet alleen een rij beoordelingen te zien, maar ook wat extra inzichten.

De slimme assistent van Google geeft je een soort advies, net alsof je met iemand praat die er al een keer op de locatie is geweest. Je moet dan denken aan de aanraders op een menukaart bij een restaurant of het vinden van een goede plek om te parkeren. Gemini gebruikt daarvoor reviews en andere relevante online informatie om je deze extra tips te geven.

Waarom deze functie nog steeds niet live is in Nederland, blijft onduidelijk. Bij dit soort AI-functies spelen vaak de beschikbare talen, plannen voor de uitrol en lokale regels mee. Hopelijk verandert dat snel, want deze upgrade klinkt als een van de eerste AI-toepassingen in Maps die je stiekem best handig zijn.

Deze nieuwe functie heeft Google Maps nu wél

Gemini is hier nog niet beschikbaar, maar de iOS-app op de iPhone van Google Maps heeft sinds kort nóg nieuwe functie gekregen. Deze functie helpt je met onthouden waar je auto staat. De app detecteert voortaan namelijk automatisch waar je jouw auto hebt geparkeerd en slaat die locatie op. Deze locatie wordt dan ook weergegeven met een aangepast pictogram. De locatie blijft 48 uur opgeslagen of totdat je besluit om weg te rijden.

