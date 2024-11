Google Maps krijgt deze week nieuwe functies: dit zijn ze

Gebruik je geregeld Google Maps? Dan krijg je er binnenkort handige features bij. Deze functies worden toegevoegd aan Google Maps!

Nieuwe functies voor Google Maps

Google heeft aangekondigd dat er binnenkort nieuwe functies naar Google Maps komen! Het gaat om nieuwe features voor zowel iOS- als Android-gebruikers, die deze week worden uitgerold. Eén van de nieuwe functies kennen we al van Apple Kaarten, want het is straks mogelijk om meer stops toe te voegen aan je route. Zo kun je bijvoorbeeld een restaurant of tankstation toevoegen aan je route als je onderweg naar huis bent.

Ben je op je tussentijdse stop aangekomen? Dan navigeert Google Maps daarna vanzelf naar de volgende bestemming. Dat is erg handig, vooral als je op vakantie bent en onderweg al een aantal hoogtepunten tegenkomt. Apple voegde deze functie met iOS 16 al toe aan Apple Kaarten, maar we zien de feature nu dus ook bij Google Maps. Dat is niet alles, want het wordt met de app veel gemakkelijker om te navigeren in grote steden.

Duidelijkere navigatie

Het wordt niet alleen gemakkelijker om stops toe te voegen aan de route, de navigatie wordt binnenkort ook duidelijker weergegeven bij Google Maps. In meer dan dertig grote metropolen geeft de app duidelijk aan welke rijbaan je moet gebruiken. Zo weet je precies op welk deel van de weg je moet voorsorteren of invoegen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Op die manier probeert Google te voorkomen dat je op het laatste moment moet invoegen of een afslag mist.

Daarnaast zien we nieuwe functies bij het navigeren naar specifieke plekken of gebouwen in Google Maps. Ga je bij vrienden op bezoek, maar kun je niet voor de deur parkeren? Dan zoekt Google Maps naar parkeerplaatsen in de buurt, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. Als je daar hebt geparkeerd schakelt Maps automatisch over naar navigatie voor voetgangers, om zo het laatste deel van de route af te leggen.

Nieuwe functies komen deze maand

In de Verenigde Staten krijgt Google Maps er nog veel meer functies bij, die werken met kunstmatige intelligentie. Die zijn in Europa voorlopig niet beschikbaar, het is ook niet bekend of en wanneer ze hier uitgebracht worden. Het toevoegen van meerdere stops aan je route is vanaf deze week wél mogelijk. Ook het zoeken van parkeerplaatsen bij je bestemming wordt later deze week toegevoegd aan Google Maps.

Nog een leuke nieuwe functie in Google Maps: je kunt binnenkort de actuele weersomstandigheden meenemen in de route die je uitkiest. Zo kun je overstroomde, besneeuwde en slecht zichtbare wegen vermijden tijdens je route. Deze functies komen eveneens later deze maand beschikbaar, net als de verbeterde weergave voor rijstroken in grote steden. Vind je deze nieuwe features handig en wil je meer weten over Google Maps? Lees dan hier welke functies Google heeft weggehaald uit de app!