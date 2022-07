Deze 3 Google Maps-functies komen straks naar je iPhone

Ook deze zomer introduceert het al zeer uitgebreide Google Maps nieuwe functies. Het gaat om opties voor het delen van locaties, verbeteringen aan fietsroutes en een manier om bezienswaardigheden te verkennen.

Nieuwe functies Google Maps

Ooit was Google Maps een app om je simpelweg van A naar B te brengen. Nu is het een zeer veelzijdige app; je ziet waar je moet zijn voor een leuk eettentje, deelt je locatie met je vrienden, plant je reis met het OV en verkent de buurt met Streetview.

Die mogelijkheden worden straks groter. Deze functies mag je binnenkort verwachten:

1. Fotorealistische luchtfoto’s

Ben je op vakantie, en weet je niet of een trekpleister als het Empire State Building de moeite waard is om te bezoeken? Straks doe je je voorverkenning niet in Streetview, maar in de fotorealistische luchtfoto’s van Google Maps. Ze zijn er van bijna 100 populaire bezienswaardigheden, over de hele wereld. Het gaat onder meer om de steden Barcelona, New York, San Francisco en Tokio.

Volgens Google is het een eerste stap naar de Immersive View. In plaats van dat foto’s zoals bij Streetview aan elkaar geplakt zijn, worden de gebouwen in een driedimensionale weergave getoond. Google doet dit door de miljarden beelden van Street View, satellieten en luchtbeelden te combineren.

2. Meer informatie voor je fietsroute

Het uitstippelen van een fietsroute kan in Google Maps al 12 jaar – iets waar we in Apple Kaarten nog steeds op wachten. Straks toont de navigatie-app daarbij meer details. Je ziet niet alleen hoe je moet fietsen, maar je weet ook per route of je te maken hebt met steile hellingen en druk autoverkeer. Ook zie welke route de meeste fietspaden heeft.

3. Meldingen bij delen van locatie

Je kunt straks instellen dat je een melding ontvangt wanneer iemand op een bepaalde locatie is. Stel: je hebt met vrienden afgesproken op een concert en ze delen de locatie met je. In plaats van dat je Google Maps voortdurend in de gaten houdt, kun je instellen dat je een melding ontvangt als ze bij het concert zijn gearriveerd.

Uiteraard kun je die meldingen alleen instellen bij personen die ervoor hebben gekozen hun locatie met je te delen. Je kunt overigens ook instellen dat je een melding krijgt wanneer iemand een specifieke locatie verlaat.

