Door deze Google Maps-functies wordt Waze écht overbodig

Google Maps heeft er een aantal nieuwe functies bij gekregen die ervoor zorgen dat Waze nu écht overbodig wordt.

Deze Google Maps-functies maken Waze overbodig

Google kocht Waze in 2013 voor 1,3 miljard dollar. De verwachting was dat Google de beste functies van Waze zou integreren in Google Maps en dat dit het einde van Waze zou betekenen. Dat gebeurde echter niet. Waze en Google Maps bleven naast elkaar bestaan.

Analisten, industrie-experts en gebruikers bleven geloven dat het een kwestie van tijd was totdat Google de twee apps zou combineren. Google heeft hier nooit commentaar op gegeven. De laatste updates suggereren echter dat Maps langzaam wordt uitgebreid met Waze-functies. Omdat die functies Waze overbodig maken, gaan we ze wat uitgebreider bekijken.

Verkeersinformatie

Als je Waze hebt gebruikt, weet je dat de grootste functie ondersteuning voor verkeersmeldingen is. Gebruikers kunnen gevaren op de kaart aangeven, zoals snelheidscontroles, wegwerkzaamheden, ongelukken en geblokkeerde rijstroken. Zo helpen ze Waze om inzicht te krijgen in de verkeerssituatie.

Google Maps biedt al sinds 2019 ondersteuning voor het melden van incidenten, maar de functie is nooit echt verder uitgebreid. Dat veranderde deze maand toen Google de functie naar CarPlay bracht, waardoor gebruikers verkeersincidenten kunnen melden terwijl ze rijden. Google verfijnde de functie ook nog met grotere pictogrammen en een nieuwe meldingsknop. Hierdoor wordt het voor iedereen makkelijker om een gevaar op de kaart aan te geven. Weer een reden dat Waze overbodig wordt.

Data van Waze importeren

Maps maakt al geruime tijd gebruik van Waze-gegevens, maar Google is nu meer toegewijd aan het verbeteren van de app met behulp van verkeersinformatie die door gebruikers wordt ingezonden. Maps ontvangt nu dus ook verkeersgevaarlijke informatie van Waze.

Google legt uit dat de meldingen afkomstig zijn van de Maps en Waze gemeenschappen en dat je kunt zien van welke app een melding afkomstig is. Dit betekent dat Waze een waardevollere bron van gegevens wordt voor Google Maps. De volgende keer dat je wordt gewaarschuwd voor wegwerkzaamheden is de kans groot dat de informatie niet afkomstig is van een medegebruiker van Maps.

Waarschuwing voor smalle wegen

Net als Waze zal Google Maps je waarschuwen voor mogelijke gevaren op de weg die helpen om elke reis veiliger te maken. Het is enigszins verrassend dat Google Maps is bijgewerkt met een functie die niet beschikbaar is in Waze. Google heeft namelijk een AI-model ontwikkeld voor Indiase wegen waarmee Google Maps informatie uit meerdere bronnen kan verwerken. Denk aan satellietbeelden en Street View, om smalle wegen te identificeren.

Het mag duidelijk zijn dat smalle wegen bijzonder gevaarlijk kunnen zijn voor grote voertuigen en Google gelooft dat het waarschuwen van gebruikers helpt om de veiligheid op de weg te verbeteren. Gebruikers kunnen deze smalle wegen vermijden of, wanneer dit onvermijdelijk is, langzamer rijden en de locatie voorzichtiger benaderen.

De functie is momenteel dus alleen beschikbaar in India. Het is onduidelijk of de functie nog verder wordt uitgebreid naar andere regio’s wereldwijd.

Gebruik de kracht van Google Maps

Een andere nieuwe functie die Waze nogal overbodig maakt, is de begeleiding naar je bestemming. In tegenstelling tot Waze, dat zich vooral richt op het brengen van gebruikers naar een gewenste bestemming, bevat Google Maps ook wandelaanwijzingen. De begeleiding naar je bestemming (destination guidance) markeert automatisch het gebouw waar je naartoe navigeert als je het nadert en markeert de ingang op de kaart.

Als je niet voor het gebouw kunt parkeren, markeert Google Maps nabijgelegen parkeerplaatsen en krijg je aanwijzingen om naar de ingang van het gebouw te lopen. Op deze manier kun je Google Maps op je iPhone dus blijven gebruiken nadat je de auto hebt verlaten, iets wat met Waze ook niet kan.

Een CarPlay snelheidsmeter

Google Maps heeft ook een van de meest langverwachte updates gekregen. Sinds vorige maand heeft Google Maps namelijk net als Waze een snelheidsmeter, waardoor je kunt zien hoe snel je gaat als de navigatie is ingeschakeld. Voorheen was deze functie exclusief voor het Android ecosysteem en gaf Google Maps op CarPlay alleen de limiet voor de huidige weg weer. Ook dit is een reden dat Waze steeds meer overbodig wordt.

Waze wordt steeds meer overbodig

Al deze veranderingen maken Waze meer en meer overbodig. Het is de vraag hoe lang het nog duurt voordat Google zich realiseert dat de navigatie-apps niet alleen op elkaar lijken, maar dat het ook zinloos is om ze allebei tegelijkertijd op de markt te houden.