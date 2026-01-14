iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Deze Google Maps-functie komt eindelijk naar Waze (en dat is goed nieuws!)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
14 januari 2026, 12:26
2 min leestijd
Deze Google Maps-functie komt eindelijk naar Waze (en dat is goed nieuws!)

Waze introduceert nu eindelijk een functie waar veel gebruikers al vaak om hebben gevraagd en die Google Maps al aanbiedt sinds 2022.

Deze Google Maps-functie komt naar Waze

De Google Maps-functie waar we op doelen, is ondersteuning voor verkeerslichten en stopborden. Deze functie helpt Google Maps-gebruikers al meer dan drie jaar om te anticiperen op komende afslagen, maar het lijkt erop dat Waze eindelijk een inhaalslag maakt. Volgens een bericht van Geektime zou Waze de functie momenteel testen in Israël, waar de app oorspronkelijk is opgericht. Veel van de ontwikkelaars wonen en werken daar nog steeds, ook al is het bedrijf in 2013 overgenomen door Google.

Volgens het rapport bevindt de Google Maps-functie in Waze zich nog in een zeer vroeg stadium. Het aantal verkeerslichten dat tegelijkertijd wordt weergegeven is nog beperkt, om te voorkomen dat de kaart veel te vol raakt. Tijdens actieve navigatie zou de kaart maximaal drie verkeerslichten tegelijk weergeven. Dit verandert wanneer je niet navigeert: dan worden alle verkeerslichten in de omgeving weergegeven.

maps-functie Waze

Waze bevestigde in mei al dat verkeerslichten, stopborden en andere belangrijke verkeersborden zouden worden toegevoegd aan de kaarten, nadat het zijn gebruikers had gevraagd om voor de nieuwe functies te stemmen.

Ook buiten Israël

Zoals gezegd is de functie met verkeerslichten en stopborden in Google Maps al jaren geleden toegevoegd, aangezien dit belangrijke referentiepunten zijn bij het naderen van een kruispunt. Automobilisten kunnen hierdoor effectiever plannen om op de juiste rijstrook te rijden voor een aanstaande afslag. Het is iets wat Apple Kaarten ook al enige tijd aanbiedt.

Aangezien Waze eigendom is van Google, ligt het voor de hand dat Google de reeds bestaande verkeerslichtgegevens gebruikt om de functie binnenkort ook buiten Israël uit te rollen. De twee diensten lijken gaandeweg steeds meer op elkaar, aangezien Google Maps de meeste functies die Waze zo populair hebben gemaakt al heeft overgenomen. Wanneer we de nieuwe functie in Nederland gaan zien, is nog niet bekend. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

