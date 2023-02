Google Maps voegt functie toe voor Dynamic Island

In de komende maanden krijgt Google Maps een nieuwe functie voor het Dynamic Island. Je ziet dan (net als bij Apple Kaarten) de routebeschrijving in de speciale notch.

Google Maps krijgt ondersteuning voor Dynamic Island

Goed nieuws voor bezitters van een iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, want Google Maps voegt binnenkort een functie toe voor het Dynamic Island (de nieuwe notch).

Routebeschrijving in het Dynamic Island bij Apple Kaarten

Op dit moment heeft Apple Kaarten wél ondersteuning voor de speciale notch van de 14 Pro-modellen, maar Googles kaarten-app nog niet. De update voor Google Maps waarbij de routebeschrijving ook in het Dynamic Island komt zal ergens in de komende maanden verschijnen.

Google Maps: ook voor live activiteiten

Niet alleen iPhone-bezitters met een Dynamic Island krijgen een nieuwe functie met deze update voor Google Maps. De wegwijs-app krijgt op elke iPhone met iOS 16 ondersteuning voor live activeiten (live activities). Hiermee kunnen apps een speciaal soort meldingen laten zien op het lockscreen.

De functie is bij veel apps zeer handig. Zo kun je bijvoorbeeld live voetbaluitslagen meteen op het lockscreen (of in het Dynamic Island) bekijken, terwijl de wedstrijd nog gaande is. Of zie je hoe lang je eten nog onderweg is als je iets hebt besteld. Google Maps kan na de update dan niet alleen in het Dynamic Island de route-indicaties laten zien, maar ook in de live activiteiten.

Live activiteiten staan automatisch aan bij apps die de nieuwe functie ondersteunen, dus straks ook bij Google Maps. Wil je weten welke apps live activiteiten ondersteunen? Of wil je de functie juist uitzetten? Zo check je of een app ondersteuning heeft voor live activiteiten en zet je de nieuwe functie uit (of aan):

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden om het overzicht van de apps te zien; Kies de app waarvan je live activiteiten wilt instellen; Zet live activiteiten aan of uit met de schakelaar naast de functie (vind je geen optie voor live activiteiten? Dan ondersteunt de app deze functie niet).

iPhone 14 Pro (Max) kopen

Heb je nog een iPhone met een 'oude' notch, maar wil je graag een toestel met het Dynamic Island? Dan moet je voor de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max kiezen.

