Update van Google Maps zorgt voor duurzamer vervoer in Europa

Google Maps geeft nu meer informatie over fietsroutes en emissiearme zones in verschillende Europese steden, en helpt met duurzamer vervoer.

Google Maps wordt duurzamer

Google heeft via een blogpost meer over de nieuwste update van Maps bekendgemaakt, die helpt met duurzamer vervoer. Zo kunnen fietsers in Barcelona, Brussel, Boedapest, Hamburg, Milaan, Rome, Zürich en Wenen voortaan nog meer handige details over hun route kunnen bekijken. Bovendien zien ze nu verkeersdrukte langs fietspaden, steile hellingen en nog veel meer. Voor deze functie werkte Google samen met lokale autoriteiten die het bedrijf van de nodige informatie voorzien. De functie is uitgebreid naar 17 nieuwe steden, waaronder 9 in Europa.

Emissiearme zones

Google Maps geeft nu ook meer informatie over de ruim 1000 lage-emissiezones in Europa. Veel Europese steden hebben emissiearme en verkeersluwe zones ingesteld om luchtvervuiling en verkeersdrukte te verminderen. In steden als Londen en Berlijn krijg je nu handige waarschuwingen waarmee je kunt checken of je voertuig in deze zones mag rijden. Indien nodig kun je een alternatieve route kiezen. De komende maanden wordt deze functie uitgebreid naar meer dan 1000 emissiearme en verkeersluwe zones in heel Europa. Daar zitten onder meer Italië, Zweden en Oostenrijk bij.

Autoritten vermijden

Er is nog een functie die Google Maps nu duurzamer maakt. Dat is een ingebouwde AI-functie die een wandel- of ov-route voorstelt wanneer die ongeveer even snel is als met eigen auto rijden. Deze functie is momenteel beschikbaar in meer dan 60 steden en komt de komende maanden onder meer naar Kopenhagen, Stockholm en Warschau. Inmiddels heeft de functie al geholpen om tientallen miljoenen autoritten te vermijden en vervoer via Google Maps duurzamer te maken.

De nieuwe functies van Google Maps helpen om duurzamer te rijden, maar helpen ook steden om hun totale CO2-uitstoot te verminderen. Project Green Light maakt gebruik van AI en rijtrends van Google Maps om verkeerspatronen te modelleren. Aan de hand daarvan doet het aanbevelingen over hoe steden hun bestaande verkeerslichtplannen kunnen optimaliseren. Het project is onlangs uitgebreid naar Vilnius, Litouwen. Dit betekent dat automobilisten daar nu vaker door groene verkeerslichten kunnen rijden.