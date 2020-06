Google Maps helpt je met coronamaatregelen in het ov

Google Maps gaat stappen nemen om te zorgen dat gebruikers zich aan de coronamaatregelen houden in het openbaar vervoer. Zo herinnert de app je eraan dat je een mondkapje moet dragen en kun je in de app zien hoe druk het is op een bepaald traject.

Google Maps helpt je om je aan de coronamaatregelen te houden

Hoewel het mensen wordt afgeraden om met het ov te reizen, zijn er natuurlijk toch veel mensen die geen andere keuze hebben. De update van de navigatie-app zorgt ervoor dat deze mensen makkelijk en snel kunnen zien of het wel veilig is om in de trein te stappen.

De app laat onder andere zien hoe druk een treinstation is op een bepaald tijdstip, of dat de buslijn bijvoorbeeld volgens een aangepast schema werkt. Ook geeft Google Maps je herinneringen dat je een mondkapje moet dragen in de trein. Op die manier weet je direct waar je aan toe bent en kun jij je reis erop aanpassen.

Drukte in het openbaar vervoer

Om te voorkomen dat je in een overvolle trein stapt waar de kans op besmetting met het coronavirus heel hoog is, geeft Google Maps je druktewaarschuwingen. Sinds vorig jaar deelt de app al voorspellingen van drukte op een bepaald traject in het openbaar vervoer.

Deze voorspellingen worden gedaan door informatie die miljoenen gebruikers aan de app hebben doorgegeven. Nu wordt het gebruikers nog makkelijker gemaakt om informatie te delen over de drukte op hun traject. Zo geef je informatie door:

Tik op je route; Scroll naar beneden en tik op ‘Crowdedness’; Geef aan hoe druk het in jouw trein is.

Zijn er nog een aantal zitplaatsen beschikbaar? Dan kies je voor ‘Not too crowded’. Kunnen mensen alleen nog maar staan in de trein? Kies dan voor ‘crowded’. Op die manier weten mensen meteen of het veilig is om in deze trein te stappen.

Meer verbeteringen

Naast hulp bij het opvolgen van de coronamaatregelen laat de app met deze update ook gelijk de temperatuur zien en hoe toegankelijk de trein is voor mensen met een handicap. Zit je in een rolstoel, dan zie je nu waar er bijvoorbeeld ingangen en plaatsen zijn voor rolstoelen. Ook hierbij kun je zelf bijdragen aan de informatie.

De update rolt vanaf vandaag uit naar zowel iOS- als Android-gebruikers. Het is niet de eerste grote update die de app dit jaar uitbrengt. Onlangs voegde Google Maps snelheidslimieten toe. De navigatie-app wordt steeds vollediger met allerlei handige functies. Meer weten? Lees hoe je alles uit Google Maps kunt halen.