Met Google Maps zie je straks hoe druk het in een bepaalde buurt is

Houd je niet zoveel van drukte en wil je mensenmassa’s vermijden? Of ben je op vakantie en wil je juist weten waar het levendig is? Google Maps laat het binnenkort zien, want de app komt met een soort drukteradar.

Google Maps toont drukte in buurt

In Google Maps is het al langer mogelijk om te zien hoe druk het op een bepaalde locatie is, bijvoorbeeld in de supermarkt of een pretpark. Binnenkort voegt Google iets nieuws toe aan de app, zo maakt de zoekreus bekend op zijn website. Een nieuwe functie – genaamd Area Busyness – helpt je om te zien hoe druk het in een bepaalde buurt is.

Door in Google Maps in te zoomen op een wijk, zie je of het er druk is. De kaart toont dan ‘Busy area’. Naast de actuele stand van zaken, is het mogelijk om te zien op welke tijden een bepaalde buurt normaal gesproken op z’n drukst is. Zo zie je snel waar je moet zijn om de populaire gebieden in een stad te bezoeken, of waar je vooral niet moet zijn om drukte te vermijden.

De functie is nu nog niet uit, maar Google zegt dat het ‘op tijd voor deze feestdagen’ live zal gaan, voor zowel iOS als Android. Het is nog onduidelijk of de optie meteen wereldwijd wordt uitgerold, of dat de ‘drukteradar’ pas op een later moment in Nederland en België beschikbaar is.

Google voegt nog iets nieuws toe aan zijn navigatie-app. Het tabblad Directory helpt je om snel je weg te vinden in grote gebouwen, zoals luchthavens, winkelcentra, treinstations en meer. Je ziet welke soorten winkels zich in een gebouw bevinden en je vindt er meer nuttige informatie, zoals of een locatie open is, op welke verdieping het zich bevindt en meer.

