Google Maps: donkere modus komt eindelijk naar de iPhone

Google Maps is de populairste navigatie-app – en ook de meest uitgebreide. Maar wat opvallend genoeg nog ontbreekt, is een donkere modus. Die brengt Google binnenkort eindelijk naar de iPhone, zo maakt de zoekreus bekend.

Google Maps: donkere modus voor iPhone

In iOS 13 introduceerde Apple een donkere modus. De meeste bekende apps ondersteunen de donkere weergave, maar bij Google Maps bleef de introductie van een ‘dark mode’ uit.

Nu kondigt Google aan dat het eindelijk de donkere modus naar de iOS-app van Google Maps brengt. Zo kun je in de nachtelijke uren navigeren met de navigatie-app, zonder verblind te worden door het heldere licht van je iPhone-scherm.

Hoe de nachtvriendelijke look van Google Maps eruitziet, zie je op de afbeelding hierboven. De navigatie-app heeft overwegend grijstinten, wat in de avonduren een stuk rustiger is voor je ogen. Daarnaast heeft de donkere modus volgens Google nog een ander voordeel: het minder heldere licht is gunstig voor de accuduur van je iPhone.

De donkere modus voor de iPhone wordt ‘in de komende weken uitgerold’, zo meldt Google. Dit is voor zowel de iPhone- als iPad-versie. Eind augustus zou de weergave voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Hoe je de donkere modus op de iPhone activeert, lees je in het artikel over het inschakelen van de donkere modus.

Meer nieuwe functies

Naast de donkere modus introduceert Google in de komende periode meer interessante functies. De app ondersteunt straks widgets en ze zijn er in twee varianten. De één toont de verkeersomstandigheden bij jou in de buurt, de ander heeft een zoekbalk met daaronder snelkoppelingen. Zo navigeer je bijvoorbeeld snel naar een restaurant bij jou in de buurt.

Ook kun je straks je live-locatie delen, wat al mogelijk is met de Kaarten-app van Apple. Dit werkt via de Berichten-app. Standaard deel je je locatie voor een uur, maar dit kun je verlengen tot drie dagen.

Bekijk ook deze video met Google Maps-tips om meer te halen uit de navigatie-app!