Overstappen van Google Maps: dit zijn de beste Europese alternatieven

Google Maps is de populairste navigatie-app, maar welke alternatieven heb je als je minder afhankelijkheid wilt zijn van Amerikaanse techbedrijven?

Europese alternatieven voor Google Maps

Er worden in Europa steeds meer alternatieven gezocht voor Amerikaanse apps, zoals een Europese vervanger voor Gmail. Maar wat zijn je opties als je niet langer Google Maps wilt gebruiken? Apple Kaarten is natuurlijk geen optie en Waze is al geruime tijd eigendom van Google. Daarom stellen we de beste Europese alternatieven voor Google Maps aan je voor, die bovendien CarPlay ondersteunen!

1. TomTom – Maps & Navigatie

TomTom - Maps & Navigatie TomTom 8.8 (2.070 reviews) Gratis via App Store via App Store

Het Nederlandse TomTom is misschien wel het bekendste Europese navigatiemerk. Het bedrijf begon met losse navigatiekastjes, maar je kunt de app al geruime tijd op je iPhone gebruiken. TomTom biedt zeer nauwkeurige verkeersinformatie en rijbaanbegeleiding, en bovendien zijn offline kaarten (beperkt) beschikbaar. De routeberekening is betrouwbaar en de aanwijzingen zijn duidelijk. Enige nadeel is dat je voor volledig gebruik een abonnement nodig hebt, maar de meeste mensen hebben wel voldoende aan de gratis versie.

2. HERE WeGo Kaarten & Navigatie

HERE WeGo Kaarten & Navigatie HERE Europe B.V. 6.6 (550 reviews) Gratis via App Store via App Store

HERE WeGo is van oorsprong Duits en richt zich sterk op privacy en offline gebruik. Je kunt de app gebruiken om te navigeren met auto, fiets en ov, en de offline kaarten zijn gratis. Je hebt ook veel minder last van tracking dan bij Google Maps. Realtime updates zijn beschikbaar zodra je online bent, inclusief noodroutes en verkeersinformatie. HERE WeGo is verder een van de alternatieven die eenvoudiger is dan Google Maps. Dat kun je als nadeel zien, maar het voordeel is minder afleiding en beter zicht op wat echt belangrijk is. In tegenstelling tot TomTom heeft HERE WeGo geen abonnement(skosten).

3. Sygic GPS- navigatie & Kaarten

Sygic GPS-navigatie & Kaarten Sygic a. s. 8.8 (18.803 reviews) Gratis via App Store via App Store

Sygic is een Slowaakse navigatie-app die vooral bekendstaat om zijn moderne interface en uitgebreide functies. De app is vooral gericht op gebruik in de auto. Sygic bestaat al lang en is inmiddels uitgegroeid tot een navigatie-app die vollediger en luxer aanvoelt dan de andere alternatieven hier. Zo krijg je niet alleen offline kaarten, maar ook een head-up displaypmodus, snelheidswaarschuwingen en 3D-kaarten. Toch is er ook een nadeel: na een week betaal je 15,99 euro per jaar voor deze app met premiumfuncties.

4. Organic Maps

Organic map・Navigatie, kaarten Organic Maps 9.6 (299 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je graag maximale privacy, dan raden we van alle alternatieven Organic Maps aan. Deze open source-app is volledig gebaseerd op OpenStreetMap, verzamelt geen persoonlijke data en is geschikt voor auto, fiets, ov en voetgangers. Je kunt de app volledig offline gebruiken, er zijn geen advertenties en er is geen tracking. Bovendien is de app licht en daardoor ook razendsnel. Dit betekent ook dat de app niet zo uitgebreid is als Google Maps, maar als je gewoon van A naar B wilt zonder dat je locatiegeschiedenis wordt opgeslagen, is Organic Maps perfect. Verwacht alleen geen flitswaarschuwingen.

Conclusie: de beste Google Maps alternatieven

Wil je het liefst zo dicht mogelijk bij Google Maps blijven qua functionaliteit? Dan is TomTom of HERE WeGo een goede keuze. Wil je vooral meer privacy? Dan is Organic Maps het best geschikt. Zoek je een uitgebreide navigatie-ervaring met extra functies waar je ook wel wat geld voor over hebt? Dan kom je uit bij Sygic.