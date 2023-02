Google-malware verspreidt zich op Mac: is je iPhone nog wél veilig?

Er is een nieuwe Google-malware die zich razendsnel verspreidt op de Mac: is je iPhone dan nog wél veilig? Of moet je daar nu ook oppassen?

Google-malware op Mac: is je iPhone nog wel veilig?

Er is weer nieuwe malware (kwaadaardige / schadelijke software) opgedoken die zich op dit moment flink aan het verspreiden is via Google. De hackers doen dit via de reclame die je te zien krijgt in de Google-zoekresultaten. Wanneer in Google bijvoorbeeld naar een programma zoekt, zijn de bovenste resultaten vaak advertenties. Via deze links proberen hackers je te pakken te krijgen.

Wanneer je op een van deze linkjes klikt kom je terecht op een neppe website. Daar krijg je een downloadpagina voorgeschoteld. Klik je dan op de download-knop, dan komt de malware op je Mac terecht.

Google weet van het probleem en is druk in de weer om het probleem op te lossen. Op dit moment is je iPhone nog veilig, want het is op de Apples smartphone niet mogelijk om software van internet te installeren.

Het programma XLoader (voor MacOS en Windows) is de grootste boosdoener. Dit vervelende programma wordt gebruikt om onder andere toetsaanslagen door te sturen en persoonlijke gegevens te stelen.

Software downloaden uit App Store is het veiligst

Nu komt de malware via Google binnen, maar het blijft natuurlijk een kwestie van tijd voordat er weer nieuwe software verschijnt dat je Mac of iPhone probeert te infecteren. Daarom is het verstandiger om altijd zoveel mogelijk software uit de App Store te halen.

Op je iPhone is dat op dit moment vrijwel de enige manier om software te downloaden. Maar als Apple straks toestaat om ook software buiten de App Store om of via alternatieve App Stores te downloaden, moet je ook hier een stuk beter oppassen.

