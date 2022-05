Google I/O 2022: deze concurrentie krijgt Apple er binnenkort bij

Er komen binnenkort nieuwe telefoons, een slim horloge en een tablet van Google aan. Wij zetten alle nieuwe aankondigingen van de Apple-concurrent even voor je op een rijtje.

Google kondigt allerlei nieuwe producten aan

Google heeft tijdens zijn jaarlijkse I/O-evenement allerlei nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om nieuwe smartphones, een slim horloge en een tablet – allemaal producten die Apple ook verkoopt. Dat betekent dat de fabrikant uit Cupertino er binnenkort een aantal sterke concurrenten bij krijgt.

Google brengt al een tijdje eigen smartphones uit. De huidige topmodellen zijn de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Deze smartphones zijn niet officieel in Nederland verkrijgbaar, maar wel via de grijze import. Binnenkort komt Google ook met een smartwatch en een tablet. De fabrikant is dus langzaam zijn eigen Apple-achtige ecosysteem aan het bouwen. Wij zetten de aankondigingen van Google I/O 2022 even voor je op een rijtje.

1. Pixel 6a gaat strijd aan met iPhone SE

We beginnen met de Google Pixel 6a, een goedkopere versie van de reguliere Pixel 6. Het toestel heeft een 6,1 inch-scherm met – net als de iPhone SE 2022 – een 60Hz-ververssnelheid. De toestellen lijken in meer opzichten op elkaar. Zo draaien ze allebei op de snelste processoren van beide fabrikanten. De iPhone SE heeft Apples A15-chip en de Pixel 6a bezit de veelgeprezen Google Tensor.

De Pixel 6a is op een aantal gebieden natuurlijk minder krachtig dan de reguliere Pixel 6. Zo beschikt de camera over een oudere sensor, die we eerder op oudere Pixel-telefoons zagen. Ook dit is vergelijkbaar met Apples aanpak – de iPhone SE 2022 heeft namelijk dezelfde sensor als de iPhone SE 2020 en de iPhone 8.

De Pixel 6a komt officieel niet naar Nederland, maar zal naar verwachting wél via grijze import op websites als Belsimpel te koop zijn. In Duitsland kost het toestel met 128GB opslag 459 euro. Dat is 70 euro goedkoper dan een iPhone SE met 64GB opslag, die voor 529 euro over de toonbank gaat.

2. Pixel Watch: eerste Google-horloge ooit

Het is zover: er komt een Google Pixel Watch. Na maanden – of zelfs jaren – van geruchten verschijnt er eindelijk een slim horloge. Hiermee gaat Google de concurrentie aan met de Apple Watch Series 7, de best verkopende smartwatch van dit moment. Dat heeft een reden, want het Apple-horloge werkt simpelweg ontzettend goed.

De Pixel Watch heeft met zijn ronde, bubbelachtige ontwerp een andere uitstraling dan de vierkante Apple Watch. Hiermee kan Google zomaar een aantal Apple-gebruikers voor zich winnen, want veel mensen vinden ronde horloges mooier dan vierkante exemplaren. Het is een kwestie van smaak, maar ook op de redactie van iPhoned zijn we erg gecharmeerd van het Pixel Watch-ontwerp.

We weten nog maar weinig over de Pixel Watch, want Google lichtte slechts een tipje van de sluier op. Wel weten we dat het horloge op een nieuwe versie van Googles Wear OS draait. Hij is gemaakt van glanzend roestvrijstaal en er zitten allerlei krachtige gezondheidsfuncties aan boord.

3. Nieuwe toptoestellen: de Pixel 7 en Pixel 7 Pro

We zagen het niet aankomen, maar Google gaf ons ook al een preview van de gloednieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro. De toestellen worden in de herfst pas écht aangekondigd, maar het design is nu al bekendgemaakt. De smartphones zien eruit als geperfectioneerde versies van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Zo maakt de huidige zwarte camerabalk aan de achterkant plaats voor een metalen balk met zwarte accenten.

Ook weten we dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro een nieuwe generatie van de Google Tensor-chip onder de motorkap gaat krijgen. Het is nog niet bekend hoe krachtig deze chip zal zijn, daar horen we in de herfst meer over. Nog even geduld, dus!

4. Google Pixel Tablet komt in 2023

Wat we ook niet hadden verwacht was de teaser van een nieuwe Pixel Tablet. Google heeft al jaren geen eigen tablet meer uitgebracht. De fabrikant deelde weinig tot niets over het nieuwe apparaat, op een paar foto’s na. Ook weten we dat de tablet pas in 2023 op de markt komt. De kans is groot dat het apparaat de strijd aangaat met Apples iPad Air of iPad Pro.

