Google komt met een intelligentere Gemini-versie: Gemini 3 Pro

Google heeft onlangs Gemini 3 Pro geïntroduceerd, het nieuwste en meest intelligente AI-model van Google tot nog toe. Dit moet je weten.

Google komt met Gemini 3 Pro

Volgens Google beschikt Gemini over geavanceerde redeneervaardigheden en is het in staat om diepgang en nuances te begrijpen. Het model kan ook beter context en intentie achter een vraag begrijpen, waardoor het relevantere antwoorden kan geven. Google beweert dat Gemini 3 Pro het beste model ter wereld is voor multimodaal begrip en beter presteert dan Gemini 2.5 Pro.

Gemini 3 kan bijvoorbeeld handgeschreven recepten in verschillende talen ontcijferen en vertalen naar een kookboek. Het kan ook video’s van je pickleball-wedstrijd analyseren, aangeven waar je kunt verbeteren en een trainingsplan genereren voor verbeteringen van je algehele vorm.

Gemini 3 Pro wordt momenteel uitgerold op alle Google-platforms. AI Mode in Search zal Gemini 3 gebruiken voor nieuwe generatieve UI-ervaringen. Abonnees van Google AI Ultra kunnen Gemini 3 gebruiken met Gemini Agent. Google is van plan om binnenkort nog extra modellen aan de Gemini 3-serie toe te voegen.

Gemini 3 Deep Think

Google heeft tegelijkertijd de modus Gemini 3 Deep Think uitgebracht. Gemini 3 Deep Think is nog intelligenter en kan volgens Google complexere problemen oplossen dan Gemini 3 Pro. Het verlegt de grenzen van intelligentie nog verder en levert een stapsgewijze verandering in de capaciteiten van Gemini 3 voor redeneren en multimodaal begrip. Gemini 3 Deep Think komt in de komende weken beschikbaar voor abonnees van Google AI Ultra.

Vernieuwde app en interface

Als onderdeel van de lancering van Gemini 3 heeft Google de Gemini-app opnieuw ontworpen om deze een modernere uitstraling te geven. Google zegt dat het nu gemakkelijker is om chats te starten en afbeeldingen, video’s en rapporten die je hebt gemaakt terug te vinden in een speciale map. Ook zijn er nieuwe interfaces, waaronder een visuele lay-out die gebruikmaakt van foto’s en modules.