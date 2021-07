Google brengt nieuwe Drive-app voor Mac uit: 4 veranderingen op een rij

Google heeft een nieuwe Drive-app voor de Mac uitgebracht. Het bedrijf trekt tegelijkertijd binnenkort de stekker uit de twee versies die momenteel in omloop zijn. In dit artikel praten we je bij over de veranderingen.

Nieuw: Google Drive voor Mac

Samengevat moet de nieuwe Google Drive-app vooral simpeler en makkelijker werken dan de huidige oplossingen. Aan de basis – het kunnen synchroniseren van bestanden via de cloud – verandert niets.

1. Één opslagplek

Gemak dient de mens. Zo denken ze er bij Google ook over. In de nieuwe Drive-app kun je daarom niet alleen opslag van Google bekijken en synchroniseren, maar ook van externe bronnen zoals harde schijven. Op die manier heb je meer overzicht in alle verschillende opslagmanieren die je hebt.

2. Geen onderscheid meer

De voorheen aparte programma’s voor consumenten en zakelijke gebruikers worden nu samengevoegd. Dat is handig voor mensen die zowel privé als zakelijk bij Google Drive opslaan want alles zit voortaan in één app.

3. Overal toegang tot je bestanden

De nieuwe Google Drive-app voor Mac probeert het verschil tussen fysieke opslag (van je computer) en cloudopslag kleiner te maken. Daarom worden bestanden die je in de cloud opslaat ‘gespiegeld’ naar je Mac.

Zo kun je de bestanden ‘gewoon’ openen en gebruiken op je computer en hoef je niet te denken aan handmatig synchroniseren. Ook het bijwerken en updaten van bestanden gebeurt op de achtergrond.

De nieuwe Google Drive-app voor Mac rolt de komende weken uit. Gebruik je momenteel de Backup en Sync-functie van Google? Dan krijg je vanzelf een melding met daarin het verzoek om te upgraden.

Zakelijke Drive-gebruikers worden vanaf 18 augustus verzocht om te updaten. Google trekt in september van dit jaar de stekker uit Backup en Sync. Vanaf dan kun je dus geen bestanden meer synchroniseren via de Mac-app.

Alternatief voor Google Drive

Drive is Googles cloudopslag, maar er leiden meer wegen naar Rome. Als Apple-website zijn we dan ook verplicht om iCloud te benoemen. Apples cloudopslag doet in basis hetzelfde als Google Drive, maar krijgt dit najaar een flinke upgrade.

Dan komt namelijk iCloud Plus uit. De grootste toevoeging is Private Relay. Daarmee kun je anoniem internetten, mits je Apples eigen Safari-browser gebruik. In onderstaand artikel geven we aan of iCloud Plus een slimme deal is.

→ Lees verder over iCloud Plus