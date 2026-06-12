Na een recente update lopen sommige bezitters van de Google Chromecast tegen een irritant probleem aan. Maar wij hebben de oplossing!

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Google Chromecast heeft een vervelend probleem (maar zo los je dat op)

Als je een Google Chromecast gebruikt, dan bestaat de kans dat je de afgelopen weken zo nu en dan problemen hebt gehad. Niet met het streamen, maar met de afstandsbediening. Je bent echter niet de enige, want meerdere eigenaren van een Chromecast hebben gemerkt dat de afstandsbediening soms niet meer goed werkt.

De afstandsbediening maakt via bluetooth contact met de Chromecast. Maar sinds een recente update lijkt er zo nu en dan iets mis te gaan. Bij sommige gebruikers blijft de afstandsbediening simpelweg niet verbonden. Soms werkt hij even, en daarna ineens niet meer. Dit betekent dat je telkens opnieuw moet koppelen of de Chromecast moet resetten als je de afstandsbediening wilt gebruiken. En dat is natuurlijk wel vervelend.

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Zo gebruik je de iPhone als afstandbediening

Het is nog even wachten op een update. Maar in de tussentijd is er een manier om de boel weer aan de praat te krijgen. De makkelijkste optie is om je telefoon te gebruiken als afstandsbediening. Met de Google TV‑app op je iPhone kun je de Chromecast besturen alsof het een echte remote is. Dat doe je op de volgende manier:

iPhone als afstandsbediening gebruiken voor je Google Chromecast Open de Google TV-app; Tik in de app op ‘TV in de buurt’; Selecteer je Chromecast; De afstandsbediening verschijnt op het scherm van je iPhone.

Als je liever de normale remote weer wilt gebruiken, dan helpt het soms om de Bluetooth‑verbinding helemaal opnieuw te koppelen. Dat doet je door de Chromecast en remote even uit te zetten, de dongle te resetten en opnieuw te verbinden via de instellingen.

Er is nog geen officiële uitleg van Google waarom dit probleem ineens opduikt, maar veel mensen denken dat een recente software‑update de boosdoener is. Updates zijn normaal bedoeld om dingen beter te maken, maar af en toe sluipt er ook een foutje in.

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