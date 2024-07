Opvolger van Google Chromecast komt eraan (zo ziet hij eruit)

De populaire Google Chromecast krijgt een opvolger: Google TV Streamer. Dit is er nieuw en zo ziet hij eruit!

Opvolger van Google Chromecast komt eraan (en zo ziet hij eruit)

De Google Chromecast is al jaren een prima apparaatje om je televisie (een heel stuk) slimmer te maken. Er zijn verschillende versies van de Chromecast in de loop der jaren verschenen en ze leken stiekem best veel op elkaar. Google gooit het echter bij de opvolger over een compleet andere boeg.

Er zijn nu foto’s opgedoken van de mogelijk opvolger met de naam: Google TV Streamer. Het eerste dat je opvalt wanneer je de foto’s bekijkt is dat de vorm nu meer weg heeft van een soort settopbox. Je plugt hem dus niet meer met de usb-poort in de televisie, maar zet hem op je televisiemeubel neer.

Geruchten zeggen dat de resolutie van het apparaatje hetzelfde blijft, dus je kijkt nog steeds bij deze Google Chromecast-opvolger met maximaal 4k-resolutie. Ook de afstandsbediening ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar er zijn een paar veranderingen te spotten. De remote is iets langer geworden en sommige van de knoppen zijn verplaatst.

Google Chromecast review

We waren zeer positief in onze Google Chromecast met Google TV-review. We zeiden toen dat:

De Google Chromecast met Google TV is een zeer betaalbaar apparaatje voor de fanatieke filmkijker met toegang tot veel streamingdiensten. Het doorzoeken van alle films en series werkt ontzettend makkelijk. Daarnaast is de interface van Google TV is overzichtelijk en handig in gebruik. De Chromecast is vlot, maar kan soms wel wat haperen wanneer je bijvoorbeeld een tijdje Netflix hebt gekeken en terugkeert naar het hoofdscherm. Dan duurt het net wat te lang om weer naar een andere film te gaan.

Wil je meer weten over de Google Chromecast? Lees dan onze hele review nog even door.

Lees meer: Chromecast met Google TV review – streamingstick voor filmliefhebbers

Google Chromecast kopen

Heb je geen zin om te wachten op de opvolger van de Google Chromecast en wil je er nu een kopen? De Chromecast met Google TV heeft een adviesprijs van 69,90 euro.

Check ook altijd eerst de Chromecast met Google TV-prijsvergelijker van onze zustersite Android Planet. De Google Chromecast is vaak nog wat goedkoper te krijgen. Door de prijsvergelijker te checken weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!