Google Chromecast mist voortaan een hele populaire feature (om deze reden)

Slecht nieuws als je een Google Chromecast gebruikt, want een populaire feature ontbreekt voortaan bij het apparaatje. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamen naar Google Chromecast

Kijk je regelmatig naar je favoriete series en films via Google Chromecast? In dat geval heb je mogelijk al gemerkt dat een populaire functie van Google Chromecast sinds kort ontbreekt. Netflix staat het streamen van series en films naar recente modellen van Google Chromecast niet meer toe. Voor veel gebruikers is het daardoor niet meer mogelijk om content van één van de populairste streamingdiensten op het grote scherm te bekijken.

De populaire feature werkt wél nog bij eerdere modellen van Google Chromecast. Dit zijn de uitvoeringen die niet werken met Google TV en geen afstandsbediening hebben. Bij deze modellen is het alleen mogelijk om series en films te streamen vanaf je smartphone, dat ook bij Netflix voorlopig blijft toegestaan. Heb je een nieuwere uitvoering van Google Chromecast met Google TV? Dan moet je het zonder de handige functie doen bij Netflix.

Functie steeds minder populair

Netflix heeft de belangrijke feature van Google Chromecast in december uitgeschakeld en gaf daarbij geen verdere toelichting. Toch wordt nu iets duidelijker waarom de feature van Google Chromecast is verwijderd, want uit een nieuw rapport blijkt dat het streamen naar de televisie steeds minder populair wordt. Naar verluidt wordt bij slechts tien procent van alle Android-apparaten de functie om te casten gebruikt. Het is niet duidelijk hoeveel iPhone-gebruikers streamen naar de Google Chromecast.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is weinig verrassend dat steeds minder gebruikers via een smartphone streamen naar een televisie. De nieuwere Google TV Streamer werkt met applicaties voor alle streamingdiensten. Je hebt dus geen telefoon meer nodig om een serie of film op het grote scherm te kijken. Bovendien hebben veel slimme televisies inmiddels standaard applicaties voor diensten als Netflix, waardoor streamen niet meer nodig is.

Miljoenen Chromecasts

Streamen naar de Google Chromecast wordt steeds minder populair, maar is nog steeds één van de eenvoudigste manieren om je serie of film op je televisie af te spelen. Voortaan heb je een afstandsbediening nodig om Netflix af te spelen op bepaalde uitvoeringen van de Google Chromecast. Netflix heeft deze keuze vermoedelijk niet alleen gemaakt door de afnemende populariteit van het streamen, maar ook om abonnementen beter tot één huishouden te beperken.

Netflix staat het delen van een abonnement buiten een huishouden al langere tijd niet meer toe. De streamingdienst kan via de Google TV Streamer en Google Chromecast met Google TV beter controleren op welk adres het account wordt gebruikt. Wil je dat voorkomen? Dan moet je een eerdere uitvoering van de Google Chromecast gebruiken, die zonder afstandsbediening werkt. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!