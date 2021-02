Google Chrome springt bepaald niet zuinig om met werkgeheugen op de Mac. Nieuw onderzoek zou aantonen dat de browser tien keer meer RAM nodig heeft dan Apples eigen Safari.

Lees verder na de advertentie.

‘Google Chrome vreet werkgeheugen op Mac’

Volgens Morten Just, maker van de browser Flotato, gebruikt Google Chrome wel tien zoveel werkgeheugen als Safari. Just voerde zijn tests uit op zowel een virtuele machine als op een high-end MacBook Pro uit 2019. Tijdens zijn eerste proef had hij slechts twee tabbladen openstaan in de browsers. Safari had genoeg aan 80MB RAM, terwijl Chrome toen al over 1GB heenging.

Tijdens een tweede, zwaardere test, opende Just 54 websites. Toen liep het verschil nog verder op. Safari gebruikte gemiddeld 12MB werkgeheugen per tabblad, terwijl Chrome maar liefst 290MB nodig had.

Dat verklaart Just door een verschil van inzicht. Apple kiest ervoor om Macs zo min mogelijk te belasten met Safari. Daardoor moet je pagina’s soms opnieuw laden. Google doet er juist alles aan om websites in Chrome altijd beschikbaar te houden op de achtergrond. Dat zorgt er dus wel voor dat de browser een flinke aanslag doet op je werkgeheugen. Andere programma’s lopen daardoor mogelijk minder soepel. Ook Chrome zelf voelt op de Mac vaak minder vlot aan dan Safari.

Kritiek op methode Morten Just

We moeten deze tests wel met een korreltje zout nemen, want er klinkt kritiek op de gebruikte methodes. Zo zou Just geen rekening hebben gehouden met bepaalde renderprocessen in Safari. In werkelijkheid is het verschil tussen de twee browsers dus mogelijk een stukje kleiner.

Ook is Just niet geheel onafhankelijk. Zijn eigen creatie Flotato is een directe concurrent van Google Chrome. Het komt hem dus prima uit om andere browsers in een kwaad daglicht te stellen. Toch hoeven we zijn bevindingen niet direct weg te gooien, want Just heeft weinig belang bij de goede prestaties van Safari.

Lees het laatste nieuws over Apple: