Google Chrome voor Mac is nu véél sneller – zo installeer je de update

Google heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd bij Google Chrome op de Mac. De browser is nu écht een stuk sneller geworden. Dit is er veranderd.

Google Chrome werkt nu nóg sneller op Mac

Google Chrome is één van de meestgebruikte browsers op de Mac, naast Safari natuurlijk. De browser heeft inmiddels een aantal kleine updates gehad, waardoor Chrome nu veel sneller en soepeler werkt op je Mac. Het is goed mogelijk dat je hier al iets van hebt gemerkt, want Google heeft de afgelopen drie maanden al aan deze updates gewerkt.

Na de reeks verbeteringen die Google heeft uitgevoerd is Chrome maar liefst 10 procent sneller dan een aantal maanden geleden. Hierdoor laden websites sneller en werkt de browser soepeler in het algemeen. Wij leggen je uit wat er precies is veranderd in Google Chrome.

Chrome nu 10 procent sneller

De verbeteringen die Google heeft uitgevoerd zijn voornamelijk terug te vinden in JavaScript en HTML. Zo zijn er in JavaScript een aantal functies geoptimaliseerd. In HTML is dit eveneens het geval en Google heeft er vooral voor gezorgd dat de verschillende systemen achter Chrome beter met elkaar samenwerken. Hierdoor werkt de browser een stuk sneller dan voorheen.

Daarnaast heeft Google Chrome op je Mac nu minder geheugen nodig om goed te functioneren. Deze verbetering komt nog bovenop de nieuwe geheugenbesparingsmodus. Wanneer je deze functie inschakelt wordt er geheugen vrijgemaakt van de tabbladen die op de achtergrond openstaan. Door deze verbeteringen gaat Chrome een stuk zuiniger om met het geheugen van je Mac.

Zo zie je welke versie van Google Chrome je hebt

Google heeft niet naar buiten gebracht vanaf welke versie precies alle veranderingen zijn doorgevoerd op je Mac. Vaak wordt Chrome vanzelf geüpdatet op je Mac. Om te checken welke versie van Chrome je op je Mac hebt staan, volg je deze stappen:

Open ‘Chrome’ op je Mac; Klik in de bovenste balk op ‘Chrome’; Ga naar ‘Over Google Chrome’; De Google Chrome-versie staat vervolgens onder ‘Google Chrome’.

De nieuwste versie van Google Chrome op Mac is op dit moment 112.0.5615.49. Heb je deze versie nog niet op je Mac staan? Soms is het dan nodig om Chrome even af te sluiten en opnieuw op te starten, de update wordt dan vanzelf afgerond.

Meer verbeteringen Google Chrome op je Mac

Google is de laatste paar maanden druk bezig met het verbeteren van Chrome op de Mac. Eerder bracht het bedrijf al twee nieuwe handige functies naar de browser op de Mac en nu lijkt het erop dat ook de iOS-versie van Google Chrome een update gaat krijgen. Ben je benieuwd hoe Chrome er straks uitziet op je iPhone? Bekijk dan hier de eerste beelden van de vernieuwde browser.

