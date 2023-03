Nieuwe Google Chrome in iOS komt eraan (en zo ziet het eruit)

Google sleutelt aan een nieuwe versie voor Google Chrome in iOS, die veel beter is dan de huidige Google Chrome. Wij hebben de eerste beelden.

Google werkt aan nieuwe Google Chrome

Google Chrome is al jaren te downloaden in de App Store, maar de app was altijd een afgezwakte versie van de originele browser. Dit heeft te maken met het beleid dat Apple voert. Alle webbrowsers in de Store moeten namelijk draaien op WebKit. Dit is dezelfde software waar ook Safari op draait, waardoor iedere webbrowser in iOS zich op de achtergrond hetzelfde gedraagt als Safari.

Google Chrome draait juist op Blink, waardoor Google de browser moest aanpassen om te laten draaien op WebKit. Apple staat alternatieve browsers in de App Store namelijk nog niet toe als deze WebKit niet gebruiken. Achter de schermen werkt Google wel aan een nieuwe versie van Google Chrome op Blink die geschikt is voor iOS. De eerste beelden van deze Chrome-app zijn nu gelekt.

Links is de oude versie van Google Chrome op iOS te zien, rechts de nieuwe versie.

Zo ziet de nieuwe Google Chrome eruit

Op de eerste screenshots is te zien hoe de nieuwe Google Chrome eruitziet in iOS. Het verschil dat meteen opvalt is het design van de browser. Er is een blauwe balk boven in het beeldscherm toegevoegd. Daarnaast staat is de zoekbalk weer aan de bovenkant van het scherm te vinden. De browser verschilt dus meer van Safari dan de Google Chrome-app die nu te downloaden is.

In de balk boven in het beeldscherm vind je verder nog een aantal andere browserfuncties, zoals het verversen van de pagina, teruggaan naar de vorige pagina of verdergaan naar een webpagina. Het zijn geen hele grote verschillen, maar achter de schermen werkt deze nieuwe Google Chrome compleet anders.

Het grootste voordeel van de nieuwe Google Chrome in iOS is dat de webbrowser niet meer op WebKit draait. De versie die we nu gebruiken van Google Chrome is een afgezwakte versie van de browser en bij de nieuwe versie is dit niet meer het geval. Hierdoor werkt de nieuwe versie van Google Chrome soepeler en heeft de browser meer functies.

Apple geforceerd tot een nieuw beleid in App Store

Het is geen toeval dat juist nu de eerste screenshots van de nieuwe Google Chrome gedeeld worden. Al jarenlang krijgt Apple kritiek op het beleid dat het bedrijf voert in de App Store. De Europese Unie heeft onderzoek gedaan en bereidt nu stappen voor om Apple te forceren dit beleid aan te passen.

Deze nieuwe wetgeving wordt in 2024 waarschijnlijk aangenomen. Apple zal dan een nieuwe regeling voor het downloaden van apps introduceren. Deze wetgeving geeft Apple twee keuzes: apps moeten van het internet gedownload kunnen worden óf er moeten meer App Stores bijkomen. Hierdoor kan Google dus de nieuwe versie van Google Chrome in iOS lanceren.

