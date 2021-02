Binnenkort kun je tabbladen in de iOS-versie van Google Chrome vergrendelen met Face ID en Touch ID. Hierdoor wordt de inhoud van deze vensters pas zichtbaar zodra de iPhone je gezicht of vingerafdruk heeft gescand. Het gaat vooralsnog om een test.

Lees verder na de advertentie.

Google Chrome voor iOS experimenteert met Face ID

De ontdekking werd gedaan door 9to5Google. Volgens de website heeft Google een update uitgebracht voor de testversie van Chrome op iOS, het besturingssysteem van de iPhone. De belangrijkste toevoeging is dat je tabbladen kunt vergrendelen met Face ID en Touch ID, oftewel via gezichtsherkenning of een vingerafdruk.

De nieuwe functie werkt alleen wanneer je de incognitomodus van Google Chrome gebruikt. De inhoud van de tabbladen wordt pas zichtbaar op het moment dat je iPhone jouw identiteit heeft gecontroleerd via gezichtsherkenning, of het patroon van je vingerafdruk.

Tot die tijd blijven de vensters wazig, zodat anderen niet kunnen checken welke websites je bezoekt. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je je iPhone tijdelijk aan een vriend(in) geeft, maar niet wil dat hij/zij je geopende tabbladen kan bekijken.

Bètatester van Google Chrome worden

De functie moet handmatig aangezet worden en is vooralsnog alleen bruikbaar voor bètatesters van de Google Chrome-app voor iOS. Testgebruikers zetten de extra versleuteling aan via het instellingenmenu van de browser. Tik vervolgens op ‘Privacy’ en kies ‘Vergrendel Incognito-tabbladen’ om de functie te activeren. Wanneer de functie voor iedereen bruikbaar is, weten we nog niet.

Om bétagebruiker van Google Chrome moet je toegang krijgen tot de TestFlight-versie van de app. Hiermee kun je meedoen aan testversies van apps. Momenteel zit de iOS-bèta van Google Chrome vol, maar je kunt het altijd op een later moment proberen.

TestFlight Apple 9 (18791 reviews) Gratis via App Store via App Store

Browsen met Google Chrome

Sinds iOS 14, de iPhone-softwareversie die in 2020 uitkwam, kun je Google Chrome als standaard browser kiezen. Zodra je dit doet worden linkjes en websites automatisch in de browser van Google geopend, in plaats van Safari.

iOS 14 geeft iPhone-gebruikers sowieso meer keuzevrijheid. Sindsdien is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een andere standaard iOS-zoekmachine te kiezen, zoals het privacyvriendelijke DuckDuckGo of Bing van Microsoft.

Lees verder: iOS 14: Zo stel je Google Chrome in als standaardbrowser op je iPhone