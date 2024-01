Google Chrome krijgt handige AI-functies op de Mac (en wordt veel beter)

Er komt een update aan voor Google Chrome, waarmee handige AI-functies worden toegevoegd aan de browser. Dit is er nieuw na de update!

Nieuwe functies voor Google Chrome

Google werkt aan een nieuwe versie van Google Chrome, waardoor je straks eindelijk gebruik kunt maken van kunstmatige intelligentie in de browser. De update komt beschikbaar voor Google Chrome op de Mac en introduceert een aantal handige AI-functies. We hoeven niet tot de update te wachten om te weten welke functies dat zijn, want Google heeft ze vandaag al aangekondigd.

Met de nieuwe features moet het makkelijker worden om tabbladen te organiseren, want met behulp van AI worden je tabbladen geordend per onderwerp. Zo krijg je groepen met tabbladen die bij elkaar horen en die je makkelijker terug kunt vinden. Ook het maken van thema’s gaat makkelijker, want je kunt met AI een eigen thema creëren gebaseerd op je gemoedstoestand, onderwerp en eigen voorkeur.

Google Chrome schrijft zelf teksten

Bij het samenstellen van zo’n thema kun je zelfs een eigen afbeelding laten maken. Met de nieuwe functie in Google Chrome is het namelijk mogelijk om iets te beschrijven. Er wordt dan met kunstmatige intelligentie een afbeelding gemaakt, gebaseerd op de tekst die je hebt ingevoerd. Chrome kan straks dus zelf plaatjes maken, maar dat is niet alles.

Na de update kan Google Chrome ook teksten voor je schrijven. Als je iets in de browser wilt schrijven krijg je in de nieuwe versie hulp van Google Chrome. Wanneer je dan met je rechtermuisknop klikt op het tekstvak waarin je wilt typen, verschijnt de optie ‘Help met schrijven’. Kies je daarvoor? Dan stelt Google Chrome met de nieuwe functie zelf een stuk tekst voor je op.

Erg handig, zo hoef je niet meer al je teksten zelf te typen. Twijfel je wel eens over typfouten? Dan kun je met AI spelfouten uit je tekst halen, zodat er geen foutjes meer zitten in bijvoorbeeld je mail of review. Google Chrome krijgt er dus toffe functies bij, waar we niet lang meer op hoeven te wachten. De nieuwe update wordt in de Verenigde Staten de komende dagen al uitgerold.

In Nederland moeten we iets langer wachten, het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de nieuwe functies hier naar Google Chrome komen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de tekstgenerator niet direct beschikbaar is, want in de Verenigde Staten verschijnt die functie ook later. Je kunt de AI-functies na de update zelf aanzetten via de instellingen van Google Chrome. Wil je de features niet gebruiken? Dan schakel je ze weer uit. Zo houd je zelf de keuze in de browser!

