Google lanceert ChatGPT-concurrent Bard: hoe krijg je toegang?

Google is vandaag begonnen met de eerste openbare release van de AI-chatbot Bard. De ChatGPT-concurrent – voor het eerst aangekondigd in februari – is wel nog alleen beschikbaar in Engelstalige landen.

AI-chatbot Bard

Alleen gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen Bard nog testen, via bard.google.com. Hierbij is er een onbekende wachttijd. Het is een voorzichtiger uitrol en volgens Google is het een ‘vroeg experiment’ om gebruikers alvast te laten samenwerken met de AI-technologie.

Net als ChatGPT en Bing AI is Bard een chatbot die gevoed wordt door kunstmatige intelligentie. Bard geeft antwoord op vragen en gebruikt volgens Google ‘informatiebronnen van hoge kwaliteit om up-to-date-antwoorden weer the geven’. Ook Bard onthoudt je conversatie, dus je kunt doorvragen en voortborduren op eerdere antwoorden.

Volgens Google is Bard niet ontworpen om Google Zoeken te vervangen, in plaats daarvan zou het complementair zijn. Het lijkt erop dat de AI vooralsnog vooral ideaal is voor inspiratie en creativiteit. Dit zijn een paar voorbeeldfuncties waarvan Google zegt dat Bard ze kan uitvoeren:

Leg uit waarom bliksem twee keer op dezelfde plek zou kunnen toeslaan

Stel een paklijst samen voor een weekendje weg

Schrijf een blogpost over zomerse mocktail recepten

Leg uit waarom grote taalmodellen fouten kunnen maken

Genereer een slogan voor kunststudio’s

Stel eiwitrijke opties voor om toe te voegen aan een veganistisch dieet

Eerste indruk

Bij iPhoned hebben we Bard nog niet kunnen testen, maar de eerste indrukken zijn online verschenen. De prestaties zouden vergelijkbaar zijn met ChatGPT. Mashable schrijft dat de AI soms een beetje repetitief is met zijn woordkeuzes, zoals bij het schrijven van een essay. Bard was in de testen echter zeer creatief en goed in het genereren van ideeën.

Net zoals bij ChatGPT en Bing AI zijn de antwoorden niet altijd even betrouwbaar, of gebaseerd op de realiteit. Bloomberg vroeg Bard om tips voor het vieren van een verjaardagsfeestje op Mars. ‘Het duurt ongeveer negen maanden om op Mars te komen, dus je moet ruim van tevoren beginnen met het plannen van je reis’, was het antwoord. Het wees niet op het feit dat zo’n reis momenteel een utopie is.

Bard bedacht ook zelfverzonnen antwoorden over het toestemmingsproces voor zo’n reis. ‘Je hebt een vergunning van NASA nodig om naar Mars te reizen, evenals goedkeuring van de regering van Mars’, schreef Bard. Er is dus nog werk aan de winkel voor Google, dat niet voor niets is gestart aan een voorzichtige uitrol.

