Google-apps op iOS krijgen een Apple-achtig design

De apps van Google hebben altijd een eigen stijl, die niet helemaal past bij die van de iPhone. Daar gaat nu verandering in komen. De Google-apps in iOS krijgen een nieuwe look. Op deze manier moeten de programma’s straks beter bij de uitstraling van Apple-devices passen.

Apps van Google krijgen nieuw iOS-design

De App Store staat vol met Google-apps. Wanneer je deze apps wel eens gebruikt is het je misschien opgevallen dat ze niet helemaal passen bij de stijl van iOS en je iPhone. Volgens Jeff Verkoeyen, een ontwikkelaar bij Google Design voor Apple-systemen, gaat daar verandering in komen.

Bouwpakketten voor apps

In de apps van Google zie je regelmatig pictogrammen en knoppen die je niet terugziet in het standaarddesign van iOS. Zo is het ‘hamburgermenu’, dit is de menuknop met de drie streepjes, een van de onderdelen die je vooral ziet bij Androidtelefoons.

Google gebruikt hun eigen ‘bouwpakket’ voor het maken apps voor iOS, genaamd Material Components for iOS (MDC). Hiermee krijgen de Google-apps op je iPhone de typische Android-look. Standaard gebruiken ontwikkelaars voor iOS Apples framework (UIKit en het nieuwere SwiftUI) voor het maken van apps.

Google gebruikte hun eigen tool, omdat het framework van Apple niet alle functies had die ze wilden hebben. Naarmate de jaren verstreken heeft UIKit meer en meer functionaliteit toegevoegd. Daarom vindt Verkoeyen dat ze het eigen systeem van Google meer los kunnen laten.

Google-apps op iOS

Google heeft inmiddels een behoorlijke collectie iOS-apps in de App Store staan. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps, Gmail of Google Chrome. De apps krijgen regelmatig updates, maar het uiterlijk is vrijwel altijd hetzelfde gebleven. Daar lijkt nu dus verandering in te gaan komen.

