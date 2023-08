Google app vat artikelen samen: dé revolutie voor lezen op internet?

Google heeft vandaag een nieuwe functie aangekondigd. Hiermee kan de app van Google straks automatisch een artikel voor je samenvatten.

Google app vat automatisch artikelen samen

Wanneer je op internet naar informatie zoekt, moet je eerst door de zoekresultaten struinen om de juiste website met het antwoord op je vraag te vinden. Vervolgens ben je soms nog eventjes bezig om de tekst op de website door te lezen. Bij sommige websites kost dat doorlezen best veel tijd, omdat je niet altijd meteen je antwoord vindt.

Met dat laatste gaat Google je straks een handje helpen. In de bètaversie van de Google app op iPhone (en Android), kun je namelijk heel makkelijk extra uitleg of zelfs een korte samenvatting van een websites raadplegen. Hiervoor gaat de zoekgigant AI (kunstmatige intelligentie) inzetten.

In de Engelse voorbeelden laat Google zien hoe je in de zoekresultaten bij sommige belangrijke woorden een uitleg kunt opvragen. Je tikt dan op het onderstreepte woord en er verschijnt een kleine venster met de extra informatie.

Een andere manier waarop Google je straks gaat helpen om informatie nog sneller te vinden is via de functie die ze ‘SGE while browsing’ noemen. Hiermee kan Google straks op (sommige) websites een korte samenvatting met belangrijke punten voor je maken. Vervolgens kun je op deze linkjes klikken en Google opent meteen het juiste gedeelte van de website.

Op dit moment zijn deze functies alleen beschikbaar in de bètaversie van de Google app via ‘Search Labs’. Bij Search Labs kun je dit soort testversies van Google uitproberen. Jammer genoeg is deze optie op dit moment alleen (beperkt) beschikbaar voor inwoners van Amerika.

