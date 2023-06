Apple werkt al aan goedkopere Vision Pro – dit is wanneer hij verschijnt

Apple’s eerste VR-bril is zoals verwacht enorm duur, waardoor die voor veel mensen onbetaalbaar is. Maar er is goed nieuws, want Apple werkt al aan een goedkopere versie van de Vision Pro.

Vision Pro: geavanceerd én enorm duur

Apple heeft met de Vision Pro de eerste VR-bril van het bedrijf onthuld. De ruimtelijke computer is met twee 4K micro-led-schermen, een M2- én R1-chip en twaalf camera’s een enorm geavanceerde headset. Dat is ook wel te zien aan het prijskaartje: de startprijs is namelijk 3499 dollar.

Die prijs lijkt hoog, maar de headset vervangt eigenlijk je Mac, iPhone én Apple TV. Tel je die prijzen bij elkaar op, dan wordt het bedrag van de Apple Vision Pro iets meer in perspectief geplaatst. Toch werkt Apple inmiddels al aan een goedkopere variant van de Vision Pro. Op welke onderdelen gaat Apple besparen om de prijs te drukken? En wanneer kunnen we de goedkopere Vision Pro verwachten?

Apple Vision One krijgt minder functies

De duurste onderdelen van de Vision Pro zijn de processors, de schermen en de camera’s. Het is daarom waarschijnlijk dat Apple op minimaal één van deze onderdelen moet besparen om de prijs van de bril te verlagen. Zo kan het bedrijf ervoor kiezen om schermen van lagere kwaliteit in te zetten of om voor een iets minder geavanceerde chip te gaan. Dit zorgt al voor een flink goedkopere prijs van de Visio Pro.

Daarnaast is het goed mogelijk dat Apple ruimtelijke audio bij de VR-bril schrapt. In plaats daarvan heb je AirPods Pro nodig voor een ervaring met spatial audio. De hoofdband van de headset krijgt waarschijnlijk een simpeler ontwerp en het materiaal wordt gemaakt van minder hoge kwaliteit. Als Apple op al deze aspecten bezuinigt, moet het mogelijk zijn om de Vision Pro (veel) goedkoper te maken.

Apple Vision of Vision One verschijnt in 2025

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman kunnen we de goedkopere Vision Pro eind 2025 verwachten. De bril krijgt dan vermoedelijk de naam Apple Vision of Vision One. Het is nog maar afwachten of de bril daadwerkelijk in 2025 verschijnt, want de release van de Vision Pro is ook ontzettend vaak uitgesteld.

We moeten daarom nog wel even wachten op de officiële release van de Vision Pro. De headset verschijnt namelijk pas in 2024. Apple noemt begin volgend jaar als releasedatum, waardoor we de Apple Reality waarschijnlijk rond deze datum verwachten. De bril wordt dan eerst uitgebracht in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of en wanneer de Vision Pro daarna naar Nederland komt.

