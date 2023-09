Twijfel bij Apple: goedkopere Vision Pro komt er mogelijk tóch niet

Volgend jaar verschijnt de enorm dure Vision Pro, maar Apple is volgens geruchten tóch niet van plan om een goedkopere variant uit te brengen. Dit moet je weten.

Eerste ruimtelijke computer van Apple

Apple heeft in juni eindelijk de Vision Pro aangekondigd. Dit is Apple’s eerste nieuwe device sinds de introductie van de Apple Watch in 2014. De eerste mixed reality-headset van het bedrijf is ontzettend geavanceerd en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

De Apple Vision Pro verschijnt volgend jaar en is dan te koop voor een prijs van maar liefst 3499 dollar. Het is nog niet bekend hoeveel dat in Nederland gaat zijn, maar het is wel duidelijk dat het geen bril voor het grote publiek is. Volgens het bedrijf is de Apple Vision Pro voornamelijk bedoeld voor bedrijven. Daarom werkte Apple aan een goedkopere Vision Pro, maar dat plan lijkt nu van de baan.

Einde van de goedkopere Apple Vision Pro?

Volgens geruchten was Apple achter de schermen al bezig met een goedkopere variant van de Vision Pro, die minder geavanceerd zou worden. De duurste onderdelen van de Vision Pro zijn waarschijnlijk de processors, de schermen en de camera’s. Naar verluidt wilde Apple op minimaal één van deze onderdelen besparen om de prijs van de bril te verlagen. Zo kan de goedkopere Vision Pro schermen van lagere kwaliteit of een iets minder geavanceerde chip krijgen.

Dit zou dan voor een veel lagere prijs van de Vision Pro zorgen, zodat de ruimtelijke computer ook voor het grote publiek te betalen is. De Vision Lite, zoals de goedkopere variant ook wel genoemd werd, zou dan in 2025 verschijnen. Volgens nieuwe geruchten is het voor Apple helaas toch niet haalbaar om de prijs genoeg te verlagen voor een betaalbare variant van de bril. Dit heeft vermoedelijk te maken met de dure en geavanceerde onderdelen van de Vision Pro.

Vision Pro verschijnt in 2024

Het is daarom onzeker of Apple nog wel komt met een goedkopere uitvoering van de Vision Pro. Apple’s eerste ruimtelijke computer verschijnt volgend jaar, vermoedelijk begin 2024. Naar verluidt verwacht Apple niet dat de Vision Pro veel verkocht gaat worden, wat zonder twijfel met de hoge prijs te maken heeft. Het bedrijf verwacht wereldwijd tussen de 400.000 en 600.000 exemplaren te verkopen in 2024.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo komt er pas in 2027 een nieuwe generatie van de Vision Pro. Het is goed mogelijk dat de tweede uitvoering van de ruimtelijke computer wél goedkoper is, net zoals we dit jaar zagen bij de Apple Watch Ultra 2. We moeten in ieder geval nog wel even wachten op een betaalbare variant van de bril, want 2027 was volgens Kuo al aan de vroege kant.

