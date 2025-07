MacBook wordt binnenkort veel goedkoper (met één nadeel)

Er komt een goedkopere MacBook aan, maar daar kleeft wel een nadeel aan. Wij vertellen wat Apple precies van plan is!

MacBook wordt binnenkort veel goedkoper (met één groot nadeel)

Heb je altijd al een MacBook willen hebben, maar vond je ze net iets te duur? Dan is er goed nieuws. Apple is volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo bezig met de ontwikkeling van een veel goedkopere MacBook. Volgens Kuo komt deze nieuwe laptop waarschijnlijk eind 2025 of begin 2026 op de markt.

Apple gaat wel wat veranderen bij deze nieuwe MacBook. In plaats van een M‑chip die je in recente modellen vindt, moet deze budget‑MacBook een A18 Pro‑chip krijgen. Dit is dezelfde chip die onder andere in de iPhone 16 Pro zit.

Toch is dat niet zo erg, want deze chip heeft nog steeds prima prestaties en is waarschijnlijk ook in laptopformaat efficiënt genoeg voor dagelijks gebruik. Hoewel hij niet zo krachtig is als de duurdere M4‑chip, is hij ruim voldoende voor taken als internetten, e‑mailen, tekstverwerken of studeren.

Volgens geruchten blijven de overige specificaties bij deze goedkopere MacBook grotendeels hetzelfde. Dat betekent dat hij naar verwachting een 13‑inch scherm krijgt, net zoals de huidige MacBook Air. Daar hoort natuurlijk ook het slanke en lichte ontwerp bij. Het zou wel mooi zijn als de goedkopere MacBook ook in nieuwe kleuren beschikbaar komt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een roze, gele of blauwe MacBook?

Kuo zegt dat Apple zo’n 5 tot 7 miljoen stuks van deze MacBooks in 2026 wil gaan produceren. Het bedrijf lijkt hiermee eindelijk een serieus antwoord te willen geven aan de vraag naar een goedkopere MacBook dan het huidige instapmodel. De prijs is nog niet bekend, maar we verwachten dat die rond de 799 euro zal liggen.

Met een A18 Pro‑chip, vrolijke kleuren, goede prestaties voor normaal gebruik én een prijsniveau onder de 800 euro zou deze nieuwe MacBook voor veel mensen een betaalbare optie worden. We gaan het zien!