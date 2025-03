Apple werkt aan goedkopere iPad 2025 (die al snel verschijnt)

Apple werkt aan een goedkopere iPad 2025, die binnenkort al verschijnt. Dit weten we over de goedkoopste iPad van 2025!

iPad 2025

Er komt een nieuwe iPad aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner werkt Apple aan de elfde generatie iPad, die in 2025 eindelijk verschijnt. Het is alweer even geleden dat de reguliere iPad een update kreeg, de recentste generatie werd in 2022 uitgebracht. Inmiddels zijn er nieuwe uitvoeringen van de iPad Air, iPad Pro en de iPad mini uitgebracht, maar de goedkopere iPad wordt pas in 2025 vernieuwd.

We hoeven niet lang te wachten op de iPad 2025, want Gurman verwacht dat de tablet dit voorjaar komt. Het grote voordeel van de iPad 2025 is dat de tablet veel goedkoper is dan de iPad Air, iPad Pro en de iPad mini. Voor de iPad 2022 vraagt Apple op dit moment 409 euro, de iPad 2025 neemt die prijs waarschijnlijk over. Wat krijg je voor dit bedrag?

Nieuwe chip en Apple Intelligence

Apple voert bij de goedkopere iPad 2025 vooral veranderingen onder de motorkap door. De tablet krijgt in ieder geval een nieuwe processor, volgens geruchten draait de iPad 11 op de A17 Pro- of de A18-chip. De A17 Pro-chip zagen we eerder al bij de iPhone 15 Pro (Max) en de iPad mini 2024. Met de nieuwe processor krijgt de reguliere iPad ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Daarmee zou de iPad 2025 de goedkoopste manier worden om toegang te krijgen tot Apple Intelligence.

De tablet krijgt daarnaast 8 GB aan werkgeheugen om alle taken van Apple Intelligence te verwerken. Dit zijn grote verschillen met de iPad 2022, die nog draait op de A14 Bionic-chip. Die tablet heeft slechts 4 GB aan werkgeheugen, bij de iPad 2025 is dat dus twee keer zoveel. Bij het ontwerp van de iPad worden geen veranderingen verwacht. Het toestel heeft opnieuw een 10,9-inch Liquid Retina-scherm en wordt vermoedelijk uitgebracht in een reeks vrolijke kleuren.

Release van de iPad 2025

De release van de goedkopere iPad 2025 staat dit voorjaar gepland. We hoeven niet lang te wachten, want Apple bereidt meerdere releases voor op dit moment. Volgens Gurman staat deze week de release van de MacBook Air 2025 op de planning. Mogelijk verschijnt de iPad 2025 niet veel later, als ook de iPad Air 2025 wordt aangekondigd. Dat betekent dat we de nieuwe tablets de komende weken al kunnen verwachten.

Volgens geruchten kondigt Apple de nieuwe producten aan via persberichten. Op dezelfde manier werd de iPhone 16e vorige maand onthuld. Apple organiseert in het voorjaar waarschijnlijk dus geen evenement. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe tablet te kopen en ben je enthousiast over de goedkopere iPad 2025? Houd iPhoned de komende weken dan goed in de gaten, zodat je geen enkele release van Apple mist!